تراند اليوم : تقرير حول سلسلة Vivo X100 يكشف التصميم والمواصفات والأسعار والمزيد

سلسلة Vivo X100 هي أحدث جيل من هواتف الماركة الرائدة، ومع اقتراب الإعلان الرسمي، إليك ملخصًا مفصلًا لجميع الشائعات والتسريبات التي تم تغطيتها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، يجب أن يعطيك هذا فكرة جيدة عن ما يمكن توقعه من طرازات X100 و X100 Pro و X100 Pro+ القادمة.

سلسلة Vivo X100

التصميم والشاشة

نظرًا لأن هذه الأجهزة عالية المستوى، ستطلق سلسلة Vivo X100 بتصميم فاخر، في تقرير سابق، تم تغطية الصور المسربة والملصقات الرسمية التشويقية التي كشفت عن خيارات ألوان سلسلة X100، تكشف هذه الصور ليس فقط عن الألوان ولكن أيضًا عن تصميم الهواتف القادمة.

يتوقع أن يتم إطلاق طرازات X100 Pro بأربعة خيارات للألوان، وهي الأزرق والبرتقالي، والأبيض، والأسود، وسيتم تضمين جزء الخلفية البرتقالية جلد صناعي وستتميز الألوان الأخرى بجزء خلفي من الزجاج، ويمكن رؤية جزيرة الكاميرا الدائرية الكبيرة في الخلف، التي تحتوي على العديد من الكاميرات، من المتوقع أن تتميز سلسلة X100 Pro بحواف منحنية.

وعلى الواجهة الأمامية، يشاع أن هاتف Vivo X100 سيأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.79 بوصة توفر معدل تحديث 120 هرتز ودقة Full HD+، يشاع أيضًا أن الطرازات الأعلى المستوى Pro و Pro+ ستتميز بنفس حجم الشاشة، مع الحواف المنحنية كفارق رئيسي، وستحتوي الطرازات الثلاثة على قطعة متصلة في منتصف الشاشة لكاميرا السيلفي.

المعالج والأداء

على الرغم من أن الأجهزة ستبدو متشابهة من الخارج، إلا أن الاختلافات تبدأ في الظهور في الداخل، فيما يتعلق بالقوة الداخلية، يُتوقع أن يأتي طراز X100 و X100 Pro الأساسيان بمعالج MediaTek Dimensity 9300، ومع ذلك، أشارت ظهورات حديثة على GeekBench إلى أنه قد يتم إصدار X100 Pro بمتغير Snapdragon 8 Gen 1، على الرغم من أن هذا أمر غير مرجح جدًافي النهاية، سيتميز الطراز الأعلى المستوى X100 Pro+ بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الهواتف ستكون الأولى التي تضم ذاكرة LPDDR5T RAM، تعِد هذه الذاكرة بأداء أسرع بنسبة 13 في المائة مقارنة بوحدات LPDDR5X، وسيتم إطلاق طرازات X100 و X100 Pro بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت على الأقل، في حين سيصل طراز X100 Pro+ إلى 24 جيجابايت من الذاكرة وتخزين UFS 4.0 بسعة 1 تيرابايت، قد توفر هذه الهواتف دعمًا لتوسيع الذاكرة العشوائية الافتراضية أيضًا.

من المتوقع أن يكون للطراز الأساسي بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير، في حين قد تحتوي طرازات Pro على بطارية بسعة 5,400 مللي أمبير، وستدعم السلسلة شحن سريع بقوة 120 واط، ومن المتوقع أن تقدم طرازات Pro أيضًا شحنًا لاسلكيًا سريعًا بقوة 50 واط، وستعمل هواتف Vivo X100 بنظام التشغيل Android 14 المستند إلى واجهة OriginOS 4 المخصصة مسبقًا.

الكاميرا

من المتوقع أن يقدم Vivo X100 تكوين كاميرا ثلاثية تتألف من مستشعر رئيسي Sony IMX920 بدقة 50 ميجابكسل (دعم OIS)، وعدسة زاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تكبير بصرية بدقة 64 ميجابكسل بتقنية البريسكوب (OIS، تكبير بصري 3x وتكبير رقمي 100x)، من ناحية أخرى، سيقدم الطراز X100 Pro مستشعر رئيسي Sony IMX989 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة زاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل من Samsung JN1، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل من OmniVision OV64B.

أما Vivo X100 Pro+، فسيتميز بمستشعر رئيسي Sony IMX989 بدقة 50 ميجابكسل أيضًا، والذي يتم إقرانه بعدسة زاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل من Sony IMX598، ومستشعر بورتريه بدقة 50 ميجابكسل IMX758، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 200 ميجابكسل من Samsung HP3 مع تكبير بصري بنسبة 10x، يجدر بالذكر أن تقريرًا حديثًا يشير إلى أنه من المتوقع أن يحتوي الطراز X100 Pro+ على كاميرا رئيسية بحجم 1 بوصة من نوع LYT-900.

و يشاع أن جميع الطرز الثلاثة ستحتوي على كاميرا بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية وإجراء مكالمات الفيديو، وتشمل عدسة Zeiss Vario-APO-Sonnar المعتمدة للعدسة التليفوتوغرافية، ولتحسين تجربة التصوير، ستتضمن طرازات X100 Pro أيضًا وحدة معالجة الصور V3 المطورة ذاتيًا من Vivo.

تاريخ الإطلاق والأسعار

على موقع JD.com (موقع تجارة إلكترونية صيني)، سيكون لهاتف Vivo X100 سعر ابتدائي يبلغ 3,999 يوان صيني (حوالي 547 دولار أمريكي)، يتميز هذا الطراز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ووفقًا للملاحظات الرسمية، ستتم الكشف عن سلسلة هواتف Vivo X100 في الصين في 13 نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن تطلق Vivo هواتفها الرائدة في السوق العالمية أيضًا، على الرغم من عدم معرفة أي طراز سيتم إصداره في الخارج.