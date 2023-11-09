تراند اليوم : أسعار السكر في مصر اليوم: ارتفاع قياسي في الاسعار على الرغم من مبادرة تخفيض الأسعار

شهدت أسعار السكر في مصر زيادة كبيرة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية لتصل لأسعار قياسية لم تصل لها من قبل، مع توقع باستمرار الزيادة خلال الأيام المقبلة وذلك على الرغم من تأكيد وزير التموين خلال الشهر الماضي عن وجود احتياطي كبير من السكر يكفي البلاد لمده تصل ل 7 أشهر، وقد قامت الحكومة منذ بداية الشهر بإعلان مبادرة لتنزيل الأسعار وكان من ضمن هذه السلع السكر والذي أعلن سعره وفقا للمبادرة بمبلغ 27 جنية، لذا يتساءل الكثير من المتابعين عن أسباب الزيادة الحالية في الأسعار.

أسعار السكر في سوق الجملة اليوم

أكد رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الأستاذ حسن الفندي أن الزيادات الحالية في الأسعار غير مبررة، وخاصة بعد وصول سعر الجملة لطن السكر الأبيض لحوالي 41 ألف جنية، مما سوف يرفع سعره في محلات التجزئة ليتخطى مبلغ ال 43 جنية للكيلو جرام، وأكد العديد من الخبراء أن الزيادة في الأسعار ترجع لتخزين التجار كميات كبيرة من السلع خلال الفترة الحالية، تحسبا لأي تعويم جديد للجنية مما أدى لنقص المعروض في السوق، كما قام العديد من المواطنين بشراء كميات كبيرة من السكر عند نزول سعره مما أدى لوجود الأزمة الحالية.

اين أجد أسعار السكر المخفضة؟

أكدت وزارة التموين أن أسعار السكر ثابته في المجمعات الغذائية التابعة للمحافظة والشوادر التي تقيمها الحكومة ووزارة التموين في المحافظات والمراكز، ويباع داخل تلك المجمعات كيلو السكر الأبيض بسعر المبادرة وهو 27 جنية، ولكن نظرا للإقبال الكبير تقوم العديد من المجمعات ببيع كيلو أو اثنين بحد أقصى للفرد لضمان وصول السكر المدعوم لأكبر عدد من المصريين، وأكد وزير التموين على تعاقد الحكومة على 100 ألف طن سكر مستورد، سوف يتم وصولهم منتصف شهر نوفمبر مما سوف يساهم في تخفيض الأسعار.

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