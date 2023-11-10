تراند اليوم : إكسير الشباب.. شاي الجينسنغ فوائد مدهشة لتحسين الذاكرة والتركيز وحماية القلب تعرف عليها

شاي الجينسنغ هو مشروب مصنوع من جذور نبات الجينسنغ، وهو نبات عشبي تقليدي يستخدم في الطب الصيني منذ آلاف السنين، حيث يتميز شاي الجينسنغ بطعمه الغني وفوائده الصحية العديدة أو كما يعرف بإكسير الشباب، وذلك نظرا لفوائده العديدة والتي سنتعرف عليها في هذا المقال كالتالي:

فوائد شاي الجينسنغ

تعزيز الطاقة والنشاط: يحتوي شاي الجينسنغ على مركبات تسمى جينسينوسيدات، والتي لها تأثيرات محفزة للجهاز العصبي المركزي، يمكن أن يساعد ذلك في زيادة الطاقة والنشاط والتركيز، مما يجعلها بمثابة جرعة من الطاقة الطبيعي لإبقاء الشخص نشيطًا طوال اليوم.

تحسين الذاكرة والتركيز: تشير بعض الدراسات إلى أن شاي الجينسنغ قد يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز، قد يكون هذا بسبب تأثيره على مستويات الدوبامين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا مهمًا في التعلم والذاكرة.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: فهو يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، وخفض ضغط الدم المرتفع.

تقوية جهاز المناعة: يحتوي شاي الجينسنغ على خصائص مضادة للأكسدة، والتي قد تساعد في حماية الجسم من تلف الخلايا، مما يساعد في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

تحسين الصحة الجنسية: قد يساعد شاي الجينسنغ في تحسين الصحة الجنسية لدى الرجال والنساء، قد يكون هذا بسبب تأثيره على مستويات الهرمونات الجنسية.

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كيفية تحضير شاي الجينسنغ

يمكن تحضير شاي الجينسنغ بسهولة في المنزل، إليك طريقة بسيطة:

أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الجينسنغ أو جذور الجينسنغ المبشورة إلى كوب من الماء الساخن وليس المغلي.

غطي الكوب واتركه لمدة 5-10 دقائق، وذلك لتنشيط المركبات الفعالة في الجينسنغ.

ومن الأفضل تناول شاي الجينسنغ باعتدال، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى بعض الآثار الجانبية، مثل الأرق والقلق.