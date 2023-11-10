تراند اليوم : حليب اللوز.. لماذا قد يكون أفضل من حليب البقر للأمعاء الحساسة؟

يمكن للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في الأمعاء التبديل من حليب البقر العادي إلى بديل خالٍ من الألبان، وهو حليب اللوز، فقد بدأ العديد من الأشخاص يعانون من مشاكل في الأمعاء هذه الأيام، من متلازمة القولون العصبي إلى عدم تحمل اللاكتوز ومتلازمة الأمعاء المتسربة ، والقائمة تطول وتطول، مما جعل الناس يبدؤون في التحول إلى بدائل غذائية مختلفة تبدو أكثر صحة لأمعائهم ولا تؤدي إلى تفاقم المشكلات الحالية، بالرغم من أن الكالسيوم عنصر غذائي مهم لا يمكن المساس به، الذي يعد الحليب مصدرًا ممتازًا له وجزءًا لا يتجزأ من نظامنا الغذائي، لكن حليب البقر قد لا يناسب الجميع، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمعاء حساسة، لذلك غالبًا ما يوصي الخبراء بحليب اللوز.

حليب اللوز

ما هو حليب اللوز؟

بداية يجب ان نتعرف ما هو هذا الحليب؟ يتم تصنيعه عن طريق خلط اللوز مع الماء ومن ثم تصفية الخليط لإخراج المواد الصلبة منه، ويمكن صنعه أيضاً بإضافة الماء إلى زبدة اللوز”، ويتمتع بنكهة جوزية ممتعة وقوام كريمي يشبه طعم الحليب العادي، ولهذا السبب، فهو بديل شائع للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا وحتى لأولئك الذين يعانون من الحساسية أو عدم تحمل منتجات الألبان

لماذا يجب على الأشخاص ذوي الأمعاء الحساسة التحول إلى حليب اللوز؟

لا يحتوي على حليب البقر أو الجاموس

حليب اللوز ليس منتجًا حيوانيًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين اختاروا نظامًا غذائيًا نباتيًا وأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو لديهم حساسية من الحليب، حيث أن حليب اللوز خالي من منتجات الألبان ولا يحتوي على اللاكتوز على الإطلاق، مما يجعله بديلاً مثاليًا للحليب العادي للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

إلى جانب ذلك، يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في عملية الهضم الصحي، لذلك يمكن أن يساعد في الحد من مشاكل مثل الإمساك والاضطرابات المعوية الأخرى مع الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

الخيار الأفضل للأشخاص الذين لا يتحملون سكر الحليب

“يعاني العديد من الأشخاص من عدم تحمل كبير لسكر الحليب (اللاكتوز) ويواجهون مشاكل في هضمه بشكل صحيح، في هذه الفئات من الناس، ينتقل اللاكتوز غير المهضوم إلى القولون حيث تقوم البكتيريا الحية بتخميره، وهذا يؤدي أيضًا إلى مشاكل مثل الغازات المفرطة، والانتفاخ، والإسهال، وغيرها من المضايقات المرتبطة بها، كما يقول الخبراء.

ينظم مستويات السكر في الدم

إذا كنت مريضا بمرض السكري، فإن شرب الحليب الخالي من السكر يمكن أن يكون مهمًا، ومع ذلك، يحتوي حليب اللوز على كمية مثالية من الكربوهيدرات التي تساعد الجسم على تحويلها إلى سكر جيد يتم تحويله إلى طاقة، ويمكن أن يساعد اختيار حليب اللوز بدلاً من حليب الألبان العادي أيضًا في الحفاظ على صحة القلب الجيدة.

خاتمة

حليب اللوز مغذي وخيار رائع للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإنه يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني بالكالسيوم وفيتامين د وهـ، مما يجعله لا يقل أهمية وصحة عن المشروبات الأخرى.