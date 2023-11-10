تراند اليوم : iPhone SE 4 يشاع أنه سيأتي بتصميم مشابه لـ iPhone 14 ومزود بـ Face ID ومنفذ USB-C

تنتشر الأنباء حاليًا بشأن إصدار iPhone SE 4 القادم، حيث يُفترض وفقًا للشائعات، أنه سيأتي بتصميم يشبه إلى حد كبير جهاز iPhone 14 وسيتم تجهيزه بميزات مثل Face ID ومنفذ USB-C، ويُعتبر آيفون SE 4، المعروف أيضًا باسم رمز الجهاز D59 واسم المشروع Ghost، استمرارًا لسلسلة هواتف iPhone الموجهة نحو الميزانية المقبولة من شركة Apple، ويُتوقع أن يحل محل الجيل الثالث الحالي من iPhone SE.

تصميم iPhone SE 4

مع إطلاق الجيل الرابع من iPhone SE، تعتزم شركة Apple أن تتخلص أخيرًا من تصميم iPhone 8 القديم الذي استخدمته في الجيلين السابقين من iPhone SE، وبدلاً من ذلك، سيتمتع آيفون SE 4 بمظهر حديث أكثر وشاشة أكبر، مما يُشبه إلى حد كبير تصميم الجهاز الأساسي iPhone 14.

وفقًا للمواصفات التي تم الحصول عليها حديثًا، يُفترض أن iPhone SE 4 سيستخدم هيكلًا معدّلًا من iPhone 14 الحالي، بنفس التصميم المسطح، وتتطابق أبعاد آيفون SE 4 تمامًا مع أبعاد الطراز الأساسي iPhone 14، وتشير النتائج الأخيرة أيضًا إلى أن الجيل الرابع من iPhone SE لن يكون مزودًا بزر الصفحة الرئيسية Touch ID، بل سيتمتع بتصميم شاشة كاملة مشتقة من iPhone 14، مع استخدام Face ID كوسيلة للتعرف على الهوية البيومترية.

لتوضيح الفرق في الحجم بين iPhone SE 4 والجيل الثالث الحالي من iPhone SE، نقدم أبعاد iPhone 14 و iPhone SE 3 على التوالي:

أبعاد ووزن iPhone 14:

الطول: 146.7 ملم

العرض: 71.5 ملم

السُمك: 7.80 ملم

الوزن: 172 جرام

أبعاد ووزن iPhone SE 3:

الطول: 138.4 ملم

العرض: 67.3 ملم

السُمك: 7.3 ملم

الوزن: 144 جرام

ومن المتوقع أن يكون iPhone SE 4 أخف وزنًا من iPhone 14 بحوالي 6 جرامات، حيث سيزن حوالي 165 جرامًا، ومن المرجح أن يكون التغيير في الوزن نتيجة لتصميم الكاميرا الخلفية المخطط له من قِبل شركة Apple للجهاز، وعلى الرغم من توفر هذه الشائعات والتسريبات حول آيفون SE 4، يجب أخذها بحذر حتى يتم التأكد من صحتها من مصادر رسمية.

شركة Apple لم تصدر أي تصريح رسمي بشأن هذا الهاتف حتى الآن، لذلك عندما تكون هناك معلومات رسمية أو إعلان من Apple بخصوص iPhone SE 4، ستتوفر معلومات أكثر دقة وموثوقية.