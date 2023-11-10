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أعلنت شركة أوبو اليوم عن دعم سلسلة هواتف Oppo Find X7 القادمة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الدعم سيكون متاحًا في كلا الطرازين X7 و X7 Pro أم سيكون حصريًا للطراز Pro.
Oppo Find X7 وتقنية الاتصال بالأقمار الصناعية
أصبحت التقنية الخاصة بالاتصال عبر الأقمار الصناعية شائعة في الهواتف الذكية الرائدة، حيث أبدت معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية الرائدة اهتمامًا بإضافتها إلى أجهزتها، وقد قامت بذلك بالفعل بعض الشركات مثل أبل وهواوي.
وتشير التقارير إلى أن شركات Xiaomi وOppo وVivo وHonor وHuawei تجري محادثات مع شركة China Telecom لاستكشاف ونشر تقنية “الاتصال المباشر للهاتف المحمول بالأقمار الصناعية”، وهذا يعني أنه في المستقبل قد تقوم المزيد من العلامات التجارية، بالإضافة إلى هواوي في الصين، بإضافة إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية إلى هواتفها.
تتيح تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية للهواتف الذكية التواصل حتى في حالة عدم توفر تغطية شبكات الهاتف المحمول وشبكات الواي فاي، وهذه الميزة مهمة للمستخدمين في المناطق النائية أو في حالات الطوارئ.
تفاصيل إضافية حول سلسلة أوبو Oppo Find X7
بالنسبة لسلسلة هواتف Find X7، يشاع أنها:
- ستحتوي على معالج Dimensity 9300، في حين سيتم تزويد طراز X7 Pro بشرائح Snapdragon 8 Gen 3.
- يتم تداول أنباء أيضًا عن وجود مستشعر الكاميرا الجديد LYT-900 Lytia من سوني في طراز X7 Pro.
- ومن المؤكد أن سلسلة هواتف Oppo Find X7 ستكون الأولى التي تتمتع بنظام الكاميرا HyperTone المطور بالتعاون مع شركة Hasselblad، يتيح هذا النظام جودة صورة عالية لجميع الأطوال البؤرية سواءً في النهار أو في الليل.
- من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة هواتف Oppo Find X7 قريبًا، على الأقل في السوق الصينية حيث بدأت الإعلانات التشويقية الرسمية في الظهور، سنوافيكم بأحدث المستجدات حال توافرها.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : أوبو تؤكد أن سلسلة هواتف Oppo Find X7 القادمة ستدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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