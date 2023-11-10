تراند اليوم : أوبو تؤكد أن سلسلة هواتف Oppo Find X7 القادمة ستدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

أعلنت شركة أوبو اليوم عن دعم سلسلة هواتف Oppo Find X7 القادمة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الدعم سيكون متاحًا في كلا الطرازين X7 و X7 Pro أم سيكون حصريًا للطراز Pro.

Oppo Find X7 وتقنية الاتصال بالأقمار الصناعية

أصبحت التقنية الخاصة بالاتصال عبر الأقمار الصناعية شائعة في الهواتف الذكية الرائدة، حيث أبدت معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية الرائدة اهتمامًا بإضافتها إلى أجهزتها، وقد قامت بذلك بالفعل بعض الشركات مثل أبل وهواوي.

وتشير التقارير إلى أن شركات Xiaomi وOppo وVivo وHonor وHuawei تجري محادثات مع شركة China Telecom لاستكشاف ونشر تقنية “الاتصال المباشر للهاتف المحمول بالأقمار الصناعية”، وهذا يعني أنه في المستقبل قد تقوم المزيد من العلامات التجارية، بالإضافة إلى هواوي في الصين، بإضافة إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية إلى هواتفها.

تتيح تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية للهواتف الذكية التواصل حتى في حالة عدم توفر تغطية شبكات الهاتف المحمول وشبكات الواي فاي، وهذه الميزة مهمة للمستخدمين في المناطق النائية أو في حالات الطوارئ.

تفاصيل إضافية حول سلسلة أوبو Oppo Find X7

بالنسبة لسلسلة هواتف Find X7، يشاع أنها: