تراند اليوم : وهم بصري.. هل يمكنك العثور على الحلزون بين السلاحف في الصورة خلال 6 ثواني فقط؟

الغاز الوهم والخداع البصري هي عادة تكون صور محيرة للعقل فهي تتحدى طريقة الدماغ في فهمه وإدراكه للأشياء، ولذلك تعد من التمارين الشيقة لتنشيط العقل وتحسين مستوى الذكاء، ونقدم اليوم لغز جديد من الغاز الخداع البصري، فهل أنت على استعداد لحل اللغز؟

لغز البحث عن الحلزون وَسْط السلاحف

نقدم اليوم لغز شيق وممتع، حيث تتضمن الصورة التي أمامك مجموعة من السلاحف في حديقة مليئة بالأزهار، ويوجد بينهما حلزون، عليك اكتشافه خلال 6 ثواني فقط، يبدو اللغز سهلا وبسيطًا، ولكنه يتطلب تركيز وقوة ملاحظة للعثور سريعًا على الحلزون، هيا ابدأ وقتك يبدأ الآن.

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أجابه اللغز:

هل تمكنت من العثور على الحلزون، اخبرنا في التعليقات، وإذا لم تتمكن من اكتشاف الحلزون بالصورة، سنوفر الإجابة كالتالي:

فإذا نظرت إلى الجانب العلوي الأيمن من الصورة ستتمكن من اكتشاف الحلزون، كما هو موضح بالصورة التالية:

اخبرنا في التعليقات، هل كان اللغز ممتعًا؟ وهل تمكنت من العثور على الحلزون بين السلاحف في الوقت المحدد؟