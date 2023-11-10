تراند اليوم :  لراحة البطن..6 اعشاب تنظيف القولون من الغازات والفضلات

اعشاب تنظيف القولون لا حصر لها ومفيدة لمن يعاني الإمساك، حيث يعاني العديد من الأشخاص من بعض المشاكل في القولون من أهم هذه المشاكل تكون الغازات والبراز المتحجر، وهذه المشاكل تسبب بعض الآلام المزعجة في القولون، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل طريقة يمكن بها تنظيف القولون ببعض الأعشاب والمشروبات الطبيعية.

اعشاب تنظيف القولون

يعتبر القولون أحد أعضاء الجهاز الهضمي المهمة، لذا فإن تراكم الفضلات به يسبب بعض المشاكل المزعجة، لذلك يوصي الأطباء بتناول اعشاب تنظيف القولون من البراز المتحجر، وكذلك تنظيف البطن ومنها:

مشروب الكركم

يتميز الكركم بأنه يحتوي على مادة “الكركمين” التي تخفف من ألم القولون.

وتعمل على تنظيف القولون من الغازات والفضلات.

وذلك يكون عن طريق تحفيزها للمرارة على إنتاج العصارة الصفراء التي تسهل حركة الأمعاء.

بذور الكمون

يتميز الكمون بأن له بعض الخصائص المضادة للأكسدة والالتهاب.

كما تساهم في إزالة الغازات.

لذلك تناول الكمون كل يوم يساعد في علاج كافة مشاكل القولون.

بذور الشمار

عند مضغ بذور الشمار كل يوم فإن هذا يساهم في تنظيف القولون والتخلص من الغازات،.

وذلك لأنه يحتوي على بعض الخصائص المهمة بالنسبة للجهاز الهضمي.

ما هي افضل عشبه لتنظيف القولون؟

يوصي الأطباء بتناول بعض الأعشاب في الصباح، وذلك لأن تناولها يوميًا في الصباح يعطي نتائج مرضية خلال فترة وجيزة، ومن أبرز هذه الأعشاب التالي:

القرنفل

أظهرت الدراسات التي أجريت على القرنفل أنه واحد من أشهر الوصفات الطبيعية الشائعة في تنظيف القولون،.

وذلك لأن تناول كوب مغلي منه في الصباح يساهم في تخليص الجسم من كافة المعاناة التي يسببها القولون.

خل التفاح لتنحيف البطن

يعمل على تحفيز المعدة لتكوين الإنزيمات التي تساعد في الهضم، فبالتالي يعمل على التخلص من الغازات الموجودة في القولون.

لذلك إضافة ملعقة من خل التفاح في كوب ماء وتناولها في الصباح يعطي نتائج رائعة.

تنظيف القولون من البراز المتحجر

توجد العديد من الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في التخلص من البراز المتحجر، وأهم اعشاب تنظيف القولون منها شاي الزنجبيل: