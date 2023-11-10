تراند اليوم : سامسونج تطلق هاتفًا قابلًا للطي في الفئة المتوسطة بسعر ثوري

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الأول في الفئة المتوسطة، والذي يتوقع أن يطرح في الأسواق خلال عام 2024.

سعر المحمول المتوقع القابل للطي

وفقًا للتسريبات، سيصل سعر الهاتف الجديد إلى ما بين 400 و 500 دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بأسعار الهواتف القابلة للطي الأخرى في السوق.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الجديد مشابهًا في التصميم لهاتف Galaxy Z Flip 5، ولكن مع بعض التخفيضات في المواصفات الداخلية والخارجية. على سبيل المثال، قد يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أقل قوة وشاشة ثانوية أصغر أو غير موجودة.

خطوة ثورية لتوفير الهواتف القابلة للطي

يمكن أن يكون إطلاق هاتف قابل للطي في الفئة المتوسطة خطوة ثورية في سوق الهواتف الذكية. حيث سيجعل الهواتف القابلة للطي أكثر سهولة في متناول المستخدمين العاديين.

إذا كانت التسريبات صحيحة، فإن سامسونج تستعد لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي يغير اللعبة. حيث سيوفر الهاتف الجديد تجربة قابلة للطي بسعر منخفض بشكل لا يصدق، مما قد يؤدي إلى زيادة شعبية الهواتف القابلة للطي بشكل كبير.

التأثير المحتمل:

من المحتمل أن يكون إطلاق هاتف سامسونج القابل للطي في الفئة المتوسطة له تأثير كبير على سوق الهواتف الذكية. حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة شعبية الهواتف القابلة للطي بشكل كبير، خاصةً بين المستخدمين العاديين.

وذلك لأن سعر الهاتف الجديد سيكون منخفضًا بشكل لا يصدق مقارنةً بأسعار الهواتف القابلة للطي الأخرى في السوق. مما يعني أن المزيد من الأشخاص سيكونون قادرين على تحمل شراء هاتف قابل للطي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق هاتف قابل للطي في الفئة المتوسطة قد يؤدي إلى تحفيز المنافسة في هذا السوق. حيث قد تضطر الشركات الأخرى إلى إطلاق هواتفها القابلة للطي الخاصة بأسعار أقل.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الهواتف القابلة للطي بشكل عام، مما يجعلها أكثر سهولة في متناول المستخدمين.