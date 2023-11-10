تراند اليوم : إطلاق هاتف XIAOMI REDMI 13C رسميًا.. ترقيات صغيرة ولكن قيمة كبيرة

أعلنت شاومي رسميًا عن هاتف XIAOMI REDMI 13C ومع هذا الإطلاق، يبدو واضحًا أن شاومي ستقوم بإطلاق سلسلة ريدمي 13 بطريقة تدريجية من الأسفل إلى الأعلى، وهذا يعني أننا سنحصل أولاً على الطراز ذو المستوى المنخفض، ثم ستقوم العلامة التجارية بإطلاق الأجهزة ذات المستوى العالي من السلسلة، ومع ذلك، ليس هاتف شاومي ريدمي 13C ترقية كبيرة لسابقه شاومي 12C، ولكن التغييرات التي يقدمها بالتأكيد تجعل عرض شاومي في فئة الدخل الحالية أفضل في التشكيلة، من بين التحسينات، يجلب الهاتف الجديد تكوين كاميرا أفضل وسرعة شحن واتصال وشاشة.

XIAOMI REDMI 13C

أبرز ملامح XIAOMI REDMI 13C

في الأساس، يشبه ريدمي 13C هاتف Poco C65 الذي أطلقته شاومي قبل بضعة أيام، مثل C65 وريدمي 12C، يأتي الهاتف الجديد بشرائح Helio G85 بتقنية 12 نانومتر، ولكن على عكس Poco C65، يأتي ريدمي 13C بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت و 6 جيجابايت و 8 جيجابايت، في حين أن Poco C65 متاح فقط بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت و 8 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالتخزين، يتوفر REDMI 13C بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت و 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، وهذه هي نفس تكوين التخزين المتاح في Poco C65 ولكنها أفضل من ريدمي 12C، أيضًا، في حين جاءت شاشة ريدمي 12C بدقة + HD ومعدل تحديث 60 هيرتز، فإن REDMI 13C يأتي بلوحة شاشة بمعدل تحديث 90 هيرتز، وهذا سيؤدي إلى تجربة مرئية أكثر سلاسة على الشاشة.

فيما يتعلق بالكاميرات، يتميز REDMI 13C بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، ترافق هذا الاستشعار مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وهذا تحسين عن الاستشعار العمقي بدقة 0.08 ميجابكسل الموجود في ريدمي 12C، أما في الجهة الأمامية، فيتميز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

بخلاف ذلك، يحتوي REDMI 13C على منفذ USB-C، تمامًا مثل Poco C65، بالمقارنة، جاء ريدمي 12C بمنفذ micro-USB قديم الطراز، أيضًا، يمكن شحن البطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الهاتف بقوة 18 واط في الوضع السلكي، وهو تحسين عن القدرة على الشحن بقوة 10 واط في ريدمي 12C.

أما بالنسبة للسعر، فإن شاومي ريدمي 13C متاح حاليًا للبيع في نيجيريا بسعر يبدأ من حوالي 122 دولار أمريكي.