تراند اليوم : يطلق نظام التشغيل Google Android 14 ميزة جديدة للهواتف القابلة للطي    

أعلنت شركة جوجل أن نظام التشغيل Android 14 سيقدم ميزة جديدة تتيح للتطبيقات الاتصال بالشاشات الداخلية والخارجية للهواتف القابلة للطي في نفس الوقت، ستفتح هذه الميزة إمكانيات جديدة لمطوري التطبيقات والمستخدمين على حدٍ سواء، على سبيل المثال، عندما يلتقط المستخدم صورة لصديق أو أحد أفراد العائلة، يمكن للمستخدم تشغيل الكاميرا على الشاشة الداخلية، بهذه الطريقة، يمكن للصديق أو أحد أفراد العائلة رؤية تأثير التصوير على الشاشة الخارجية.

ميزة وضع العرض المزدوج من برنامج Google Android 14

سيسمح Google Android 14 أخيرًا للتطبيقات بتوسيع المحتوى عبر شاشتي الهاتف القابل للطي، وهي ميزة طال انتظارها، وهذا يعني أنه يمكن للتطبيقات عرض المحتوى على الشاشتين الداخلية والخارجية للهاتف القابل للطي في نفس الوقت، ستغير هذه الميزة قواعد اللعبة لمطوري التطبيقات الذين يرغبون في إنشاء تجارب غامرة أكثر وتفاعلية للمستخدمين.

فوائد وضع العرض المزدوج

تتيح ميزة وضع العرض المزدوج من Google Android 14 للمستخدمين القيام بمهام متعددة بكفاءة أكبر، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين مشاهدة مقطع فيديو على الشاشة الخارجية أثناء تصفح الويب على الشاشة الداخلية، ستمكن هذه الميزة أيضًا المستخدمين من استخدام التطبيقات بطرق جديدة، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق تدوين الملاحظات على الشاشة الداخلية أثناء مشاهدة محاضرة على الشاشة الخارجية، وستسهل هذه الميزة أيضًا على المستخدمين استخدام التطبيقات التي تتطلب المزيد من مساحة الشاشة، مثل تطبيقات تحرير الفيديو أو الألعاب.

الآثار المترتبة على مطوري التطبيقات

ستمكن ميزة وضع العرض المزدوج مطوري التطبيقات من إنشاء تجارب غامرة أكثر وتفاعلية للمستخدمين، على سبيل المثال، يمكن لمطوري الألعاب إنشاء ألعاب تمتد عبر كلتا الشاشتين، مما يوفر تجربة ألعاب غامرة أكثر، ويمكن لمطوري التطبيقات أيضًا استخدام هذه الميزة لإنشاء أنواع جديدة من التطبيقات التي تستفيد من عامل الشكل الفريد للهواتف القابلة للطي.

خاتمة

تعد ميزة وضع العرض المزدوج في Android 14 خطوة مهمة للأمام بالنسبة للهواتف القابلة للطي، ستمكن هذه الميزة المستخدمين من القيام بمهام متعددة بكفاءة أكبر واستخدام التطبيقات بطرق جديدة، كما سيوفر لمطوري التطبيقات فرصًا جديدة لإنشاء تجارب غامرة أكثر وتفاعلية للمستخدمين.