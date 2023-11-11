تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة 5 جنود نتيجة هجمات لحزب الله اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الجمعة عن إصابة خمسة من جنوده في منطقة شمالية قرب الحدود مع لبنان، ومن بينهم أربعة جنود يعانون من إصابات خطيرة، وذكرت قوات الجيش أن “ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة لإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية على موقع عسكري بالقرب من بلدة المنارة في وقت سابق من يوم الجمعة”.
وأضاف الجيش “أن جنديًا رابعًا أصيب بجروح خطيرة وجندي خامس بجروح متوسطة في هجوم بواسطة طائرة بدون طيار استهدفت الجنود على الحدود الشمالية (مع لبنان) بعد الظهر”. وأشارت قوات الجيش إلى أن الجنود الخمسة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة استهداف تجمعات إسرائيلية وتسببها بأضرار مباشرة من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
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