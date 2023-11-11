تراند اليوم : طريقة تحضير مكرونة فوتشيني بالدجاج الإيطالية زي المطاعم

هناك الكثير من الوصفات السهلة والسريعة التي من الممكن تحضيرها بأقل المكونات، ومن أفضل الوجبات مكرونة فوتشيني، حيث أنها من أفضل الأكلات التي سوف تجربونها، فهي وصفة سريعة التحضير شهية المذاق، وجميع من يجربها يحبها أيضًا ويود في تناولها مرة آخري، وذلك لما يميزها من المذاق الرائع.

طريقة تحضير مكرونة فوتشيني بالدجاج

تعتبر من أسهل الوجبات، ويظهر ذلك في طريقة تحضيرها التي لا تستغرق سوى 25 دقيقة، ولتحضير مكرونة فوتشيني بصدور الدجاج عليكي بإحضار ما يلي:

عدد قطعان من صدور الدجاج، وتقطع شرائح.

500 جرام من مكرونة فوتشيني.

عدد ١ كوب من الكريمة الكثيفة.

جبنة باراميزان.

كوب ونصف مشروم.

3 ملاعق زبدة.

كمية من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

٣ فصوص ثوم مقطعة.

طريقة التحضير

يتم أولاً سلق المكرونة، ووضع الملح لها، ثم تصفيتها وتركها إلي جانب.

وضع الزبدة على النار بدرجة متوسطة لازابتها، ثم إضافة فصوص الثوم وشرائح الدجاج والمشروم والتقليب للخليط حتى تغير اللون.

إضافة نصف الكمية من الكريمة، مع التقليب لهذا الخليط لمدة ٤ دقائق متواصلة.

نضيف المكرونة مع باقي الكمية من الكريمة مع إضافة جبنة البرميزان مع التقليب الجيد لهذا الخليط ثم رفع الخليط ووضعه على النار والتقليب.

وضع المكرونة بطبق التقديم، ثم نضيف كمية الجبنة المبشورة على وجهها.

مكرونة فوتشيني قودي

تحضر مكرونة فوتشيني قودي بالمكونات وطرق التحضير المتوافرة لدينا في عدة نقاط متتالية.

مكوناتها:-

٤٠٠ جم من مكرونة قودي شرائط.

بصلة مفرومة صغيرة فرم ناعم.

فص ١ ثوم.

قطع من صدور الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مكعب ١ ماجي.

ربع ملعقة كركم صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.

وربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

مكعب من الزبدة.

علبة صغيرة كاملة من كريمة الطهي.م

ملعقة زيت واحدة.

رشة بهارات مشكلة.

ملعقة جبن كريمي.

٢ ملعقة صغيرة من القشطة.

مكونات الصوص.

ثلث كوب من المياه.

طريقة التحضير

1. إضافة الزيت والزبدة بمقلاة على النار، ومن ثم إضافة البصل والثوم مع التقليب ليذبل البصل.

2. ثم إضافة قطع الدجاج مع البهارات والتوابل وتقليبهم، ومن ثم خفض الحرارة وتغطية المقلاة وتترك حتى ٣٠ دقيقة.

3. سلق المكرونة بعد تكسيرها، مع الملح وملعقتين الزيت، وتترك لمدة ما بين ٢٠:١٥ دقيقة مع التقليب حتى لا تلتصق بالمقلاة.

4. إضافة مكونات الكريمة بعد تسوية الدجاج.

5. تصفية المكرونة، ومن ثم وضعها على مزيج الكريمة والدجاج بالتقليب.

6. تقديم الوصفة جاهزة في إناء التقديم.