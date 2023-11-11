تراند اليوم : أفضل الأعشاب لتنظيف الكلى وتحسين أدائها

الكلى هي أحد اهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، فهي تقوم بتصفية الدم من السموم والفضلات، وتحافظ على توازن السوائل والمعادن، وتنتج بعض الهرمونات المهمة لصحة العظام والدم، لذلك يجب الاهتمام بصحة الكلى والحفاظ على وظائفها الطبيعية، وفي هذا المقال، سنتعرف على بعض الأعشاب الطبية التي تساعد على تنظيف الكلى وتحسين أدائها.

أعشاب تساعد على تحسين وظائف الكلى

الثوم: يحتوي الثوم على مادة الأليسين، وهي مضادة للبكتيريا والالتهابات والفطريات، وتساعد على تخفيض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين وتلف الكلى. كما يساعد الثوم على منع تكون حصوات الكلى، بفضل قدرته على تثبيت مستوى حمض اليوريك وإذابة الحصوات الموجودة.

الكركم: هو عشبة مميزة غنية بالكركمين، وهو مضاد قوي للأكسدة والالتهابات، ويساعد على تحسين وظيفة الكلى في تصفية الدم وتنظيم مستوى السكر في الدم، ويمنع تكون الحصوات الكلوية.

الزنجبيل: يحتوي على الجنجرول والشوجاول، وهما مواد فعالة في مكافحة الالتهابات والتشنجات والغثيان، كما يساعد الزنجبيل على تحفيز الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الكلى، مما يساعد على إزالة السموم والفضلات من الجسم.

التوت العرعر: هو عشبة تنمو في المناطق الرطبة والمظللة، وهي تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، وتساعد على علاج العدوى البولية والمثانية. كما تساعد التوت العرعر على تنظيف الكلى من الحصوات والرمال، وتقلل من التهابات الكلى والمثانة..

جذور الهندباء: هي عشبة مرة الطعم، ولكنها مفيدة جداً للكلى، فهي تحتوي على مواد مدرة للبول ومنشطة للكبد، وتساعد على تنظيف الكلى من السموم والفضلات، وتحسن من وظيفة الكلى في تصفية الدم. كما تساعد جذور الهندباء على تخفيض مستوى السكر في الدم والكوليسترول في الدم، وتمنع تكون الحصوات الكلوية..

البقدونس: غني بفيتامينات أ وج وك والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهو مدر قوي للبول، ويساعد على تنظيف الكلى من السموم والفضلات، ويحسن من وظيفة الكلى في تصفية الدم. كما يساعد البقدونس على تخفيف الالتهابات والتورمات في الكلى والمثانة.

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جذور الكرفس: عشبة ذات رائحة قوية وطعم حار، وهي تحتوي على مواد مدرة للبول ومنشطة للكبد، وتساعد على تنظيف الكلى من السموم والفضلات، وتحسن من وظيفة الكلى في تصفية الدم. كما تساعد جذور الكرفس على تخفيض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم.

الريحان: يحتوي على مركبات تساعد على تثبيت مستوى حمض اليوريك، مما يمنع تكون الحصوات، كما انه غني بحمض الخليك وهو مادة كيميائية تعمل على إذابة الحصوات.

الفلفل الحلو: يعد مصدر منخفض البوتاسيوم وغني بفيتامينات ج ومضادات الأكسدة.