تراند اليوم : تسريب معلومات عن تصميم ومواصفات ساعة OnePlus Watch 2 وهناك بعض الأخبار المخيبة للآمال

تستعد العلامة التجارية OnePlus لإطلاق ساعة ذكية فاخرة جديدة تحمل اسم OnePlus Watch 2، ومن المتوقع أن تقدم الساعة الذكية للجمهور بجانب هاتف OnePlus 12 الرائد في الأسابيع المقبلة، وقبل الإطلاق، تسربت صور من OnePlus Watch 2 عبر موقع MySmartPrice بالتعاون مع المسرب الشهير @OnLeaks.

OnePlus Watch 2

تكشف الصور أن OnePlus تلتزم بفلسفة التصميم الخاصة بها، تمامًا مثل سابقتها، حيث تتميز ساعة OnePlus Watch 2 بقرص دائري يحتوي على هيكل معدني وأزرار موضوعة بشكل استراتيجي على الجانب الأيمن للمساعدة في التنقل في واجهة المستخدم، وتحتوي الساعة على أحزمة مطاطية عادية، وهي متاحة باللون الأسود والأبيض التقليديين، بالإضافة إلى الصور، يؤكد التقرير أيضًا بعض المواصفات الرئيسية للجهاز.

مواصفات ساعة OnePlus Watch 2 (المسربة)

وفقًا للتقرير، ستتميز ساعة OnePlus Watch 2 بالمواصفات التالية:

شاشة AMOLED قياس 1.43 بوصة.

يعمل على تشغيل هذا الجهاز القابل للارتداء، شريحة Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، مما يضمن أداءً سلسًا ومتجاوبًا.

لم يتم الجهاز تجاهل ميزات الصحة، حيث تم وضع أجهزة الاستشعار الأساسية تحت الشاشة جنبًا إلى جنب مع موصل الشحن.

على الرغم من الميزات المثيرة للاهتمام في ساعة OnePlus Watch 2، هناك بعض الأخبار المحبطة ، حيث تستمرالعلامة التجارية OnePlus في استخدام نظام التشغيل الخاص بها القائم على RTOS، وهذا قد يكون هذا الأمر بالنسبة لبعض المستخدمين، مثبطًا للحماس، حيث قد يقلل هذا الاختيار من قيمة ساعة Watch 2 لتصبح شبيهة أكثر بحزام ذكي مُزوَّد بتقنية متقدمة أو جهاز تعقب لللياقة البدنية، لذلك في سوق يتبع فيه العديد من الساعات الذكية أنظمة WearOS التي تعتمد على نظام التشغيل الخاص بشركة Google، تواجه OnePlus منافسة قوية.

يجدر الإشارة إلى أن نظام WearOS يُعدّ نظام تشغيل كامل يوفر مجموعة واسعة من الميزات مثل مساعد Google وخرائط Google ومتجر Google Playوهو متوافق مع أجهزة Android وiOS ويدعم مجموعة واسعة من التطبيقات من الطرف الثالث.

من ناحية أخرى، يعد RTOS نظام تشغيل خفيف الوزن مصمم لتوفير تجربة ساعة ذكية سهلة الاستخدام مع الحفاظ على السعر في متناول الجميع، ويُستخدم هذا النظام عادة في ساعات اللياقة البدنية ولديه دعم محدود للتطبيقات.