تراند اليوم : مدير منظمة الصحة العالمية: حرب غزة تبرز الحاجة لإصلاح مجلس الأمن لأنه لم يعد يخدم الأهداف التي يمثّلها

في تصريح صادر عن مدير منظمة الصحة العالمية، تم التأكيد على أن الأزمة الحالية في غزة، تبرز الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي، وأشار المدير إلى أن المجلس لم يعد يخدم الأهداف التي يمثّلها، وأنه يجب إحداث تغيير جوهري لضمان قدرته على التعامل مع التحديات العالمية بفعالية، وأكد المدير أن الأزمة الحالية تعكس الحاجة الماسة لتعزيز القدرات العالمية في مواجهة الأزمات الصحية، وضمان توفير الرعاية الصحية للجميع في جميع أنحاء العالم.

آخر تطورات الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس

ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة وتصريحات مصادر طبية تابعة لحماس

ذكرت مصادر طبية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة أن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي قد ارتفع إلى 11078، ومن بينهم نحو 4500 طفل، تشهد المنطقة تصعيدًا عنيفًا في العنف منذ بداية الحرب، وتتزايد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني وتأثيره على السكان المدنيين، خاصة الأطفال.

إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الصحافة الفرنسية، فإن إسرائيل قد خفضت حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص، ويجري حاليًا تقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجمات المستمرة في المنطقة، وتبذل الجهود الدولية لتهدئة التوتر وإيجاد حل سلمي للأزمة.

انتشال قتلى من مدرسة في غزة بعد قصف إسرائيلي

بحسب تقرير وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر طبية في غزة، تم انتشال نحو 50 قتيلاً من مدرسة “البُراق” في غزة بعد قصف إسرائيلي، يعتبر هذا الحادث جزءًا من التصعيد العنيف الذي يشهده القطاع، والذي يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان والبنية التحتية في المنطقة.

تصريحات دبلوماسية من السفير الإسرائيلي ومندوبة الإمارات

أدلى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة بتصريحات تؤكد أن إسرائيل وفّرت طرقًا آمنة لانتقال الفلسطينيين، وأن حياة الناس تعتبر مقدسة بالنسبة لإسرائيل، حسب تعبيره.

من جانبها، أعربت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة عن رأيها بأنه يجب على إسرائيل أن تضع حدًا لحصار غزة، وهذا يعكس الدعوة إلى إنهاء العوائق والقيود التي تؤثر على الحياة اليومية للسكان في قطاع غزة وضمان توفير الظروف الضرورية للحياة الكريمة وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.

تصريحات مدير مستشفى الشفاء في غزة ومدير منظمة الصحة العالمية

أكد مدير مستشفى الشفاء في غزة أن الأوضاع في المنطقة تزداد سوءًا، حيث يسمعون انفجارات عنيفة ويعيشون في هلع، وهذا يعكس الواقع المأساوي الذي يعاني منه السكان المدنيون في ظل التصعيد العسكري والقصف المستمر.

من جانبه، أشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون شخص في غزة أصبحوا مشردين، وأن 70% من القتلى هم من الأطفال والنساء، وأكد أن الوضع الطبي في قطاع غزة لا يمكن وصفه بأي شكل من الأشكال، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في المستلزمات الطبية والإمكانيات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، صرح مدير مستشفى الشفاء في غزة لقناة “سكاي نيوز عربية” بأنهم يسمعون دوي انفجارات عنيفة جداً في محيط المستشفى، مما يتسبب في زيادة التوتر والهلع بين السكان ويعرقل جهود تقديم الرعاية الطبية للمصابين.