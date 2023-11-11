تراند اليوم : فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز الصحية معروفة جيداً.. لكن هل هو مناسب للطهي؟

زيت الزيتون البكر الممتاز مغذي للغاية ولكن هل هو مناسب للطهي أم لا؟ كان هناك الكثير من التخمينات حول استخدامه في الطهي، حيث يقول البعض أن القلي بزيت الزيتون البكر الممتاز مضر للغاية، بينما يقول البعض الآخر أنه صحي للغاية لأن طعام البحر الأبيض المتوسط ​​يتم إعداده بهذه الطريقة، لنلقِ نظرة حول حقيقة هذا النقاش.

زيت الزيتون البكر الممتاز

زيت الزيتون البكر الممتاز هو أقل الأنواع معالجة ويعتبر في الغالب أكثر أنواع زيت الزيتون صحة، يتم استخلاصه باستخدام إجراءات طبيعية وموحدة للنقاء والصفات الحسية المحددة، مثل الطعم والرائحة.

وبحسب موقع Health Shots نقلًا عن خبيرة التغذية أفني كاول، قالت: “بصرف النظر عن نكهته ورائحته الفريدة، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز غني بمضادات الأكسدة المقاومة للأمراض، وقد تم ربطه بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة”.

في حين أن هناك فوائد لا جدال فيها لزيت الزيتون البكر الممتاز عندما يتعلق الأمر بصحتنا العامة، وخاصة لبشرتنا، إلا أنه لا يزال غير مناسب للطهي، وكما يوضح أفني كول، هناك عدة أسباب لذلك.

لماذا لا يستخدم زيت الزيتون البكر الممتاز في الطبخ؟

بسبب وجود العناصر الغذائية الحساسة

أحد العوامل التي تجعل الزيتون البكر الممتاز باهظ الثمن يرجع إلى حقيقة أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الحساسة ولديه العديد من الفوائد الصحية، وتوضح خبيرة التغذية، كاول، أنه على الرغم من أنه يمكننا الاستمتاع بهذه الفوائد عند استخدامها كصلصة للسلطة إلا أنه إذا قمت بتسخين الزيت لطهي الطعام فإن العناصر الغذائية ستفقد خصائصها.

التسخين يدمر أحماض أوميغا الدهنية

تساعد أحماض أوميغا الدهنية في الوقاية من أمراض القلب المختلفة وتلعب دورًا وقائيًا في الإصابة بالسرطان وغيره من الحالات، يحتوي الزيت على أحماض أوميجا 3 و6 الدهنية، وتعتبر أوميغا 3، على وجه الخصوص، حيوية لأغشية الخلايا والأنسجة وهي مرتفعة جدًا في شبكية العين والدماغ والحيوانات المنوية حيث يحتوي DHA على ما يقرب من 36.4% من الأحماض الدهنية مجتمعة، تقول كاول: “إن الأحماض الدهنية حساسة للحرارة ويتم تدميرها لحظة تسخينها”.

يصبح دخانًا سامًا بسبب انخفاض نقطة التدخين

لمعرفة أي زيت هو الأفضل للطهي، نحتاج إلى معرفة نقطة تدخينه، وزيت الزيتون البكر الممتاز لا يحتوي على نقطة تدخين مناسبة، وتوضح كاول أنه “عندما يتم تسخين الزيت إلى ما هو أبعد من نقطة التدخين، فإن هذا ينبعث منه دخان سام، وبما أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على نقطة دخان منخفضة، فإن الطهي باستخدامه سيزيد من خطر تكوين دخان ضار لجسمنا.

بشكل عام، يمكنك الطهي بزيت الزيتون البكر الممتاز، فلن ينفجر مطبخك أو يتحول طعامك إلى سم، لكنه لن يفيدك أيضًا لأن جميع العناصر الغذائية التي دفعت ثمنها إضافيًا ستختفي.