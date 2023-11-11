تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.. ارتفاع جديد في المصانع والأسواق

أسعار الحديد والأسمنت في مصر شهدت ارتفاعًا جديدًا اليوم السبت، 11 نوفمبر 2023، في بداية التعاملات بالأسواق والمصانع المصرية، وجاء هذا الارتفاع بعد الارتفاع الذي حدث في أسعار الحديد يوم أمس، وقد سجل سعر طن الحديد عز قيمة 41289 جنيهًا، بارتفاع قدره 311 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد

وتتفاوت أسعار الحديد اليوم في المصانع والشركات وفقًا لنوع الحديد، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فقد سجل سعر حديد عز نحو 38550 جنيهًا، بارتفاع قدره 178 جنيهًا، كما سجل سعر طن الحديد الاستثماري 41289 جنيهًا، بارتفاع قدره 311 جنيهًا.

في المصانع المصرية، بلغ سعر طن حديد عشري 34500 جنيه للطن، وسجل سعر طن حديد بشاي 33500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد الجيوشي 33500 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 35000 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد المراكبي 33500 جنيه، أما سعر حديد الجارحي، فقد سجل 33500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم في مصر، فقد سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2322 جنيهًا، بتراجع قدره 144 جنيهًا، وسجل سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا، وسعر أسمنت النصر 1700 جنيه، وسعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت المخصص 1700 جنيه، وسعر أسمنت طرة وحلوان 1710 جنيهات.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر الطوب الأحمر بمقاس 24×11×6 سم ليصل إلى 1000 جنيه للألف طوبة بدلاً من 850 جنيهًا، وسجلت الألف طوبة بمقاس 24×11×12 سم سعرًا قدره 1600 جنيه.

من الملحوظ أن أسعار الحديد والأسمنت في مصر تعتبر متقلبة وتتأثر بعوامل عدة مثل تكاليف الإنتاج والعرض والطلب، يجب على المستهلكين والمقاولين متابعة تلك التغيرات لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأسعار الحديد والأسمنت في مصر القابلة للتغيير بشكل مستمر، وتتأثر بعوامل عديدة مثل تكلفة الإنتاج والعرض والطلب. ومن المهم مراقبة التطورات الحالية في السوق المصرية والتواصل مع المصانع والشركات المحلية للحصول على أحدث المعلومات حول الأسعار، وكذلك يمكن الاستعانة بالمواقع الرسمية والمؤسسات المعنية بتسعير الحديد والأسمنت في مصر للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.