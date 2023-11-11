تراند اليوم : إطلاق الهاتف الرائد OUKITEL WP30 Pro المقاوم للصدمات في إطلاق عالمي.. المواصفات والسعر

في عالم الهواتف الذكية المقاومة للصدمات الذي يتطور باستمرار، تطلق العلامة التجارية OUKITEL أحد أكثر الهواتف الرائدة المنتظرة، وهو OUKITEL WP30 Pro، لا يمكن أن يكون التوقيت أكثر مثالية، حيث يتزامن مع حدث التسوق Double 11، حيث يكون لدى المستهلكين الفرصة الحصرية لتجربة الميزات المتطورة لهذا الجهاز بخصومات غير مسبوقة، والآن دعونا نستكشف الميزات التفصيلية لـ WP30 Pro.

OUKITEL WP30 Pro

تفاصيل المواصفات والميزات

فيما يلي جدول بكامل المواصفات والميزات:

الميزة المواصفات المعالج MediaTek Dimensity 8050 سرعة المعالج 3 جيجاهرتز أنوية المعالج ثماني النواة تقنية المعالج 6 نانومتر نوع الذاكرة LPDDR4X معالج الرسومات ARM Mali-G77 MC9 الذاكرة 12 جيجابايت (قابلة للتوسيع إلى 24 جيجابايت) سعة التخزين 512 جيجابايت نوع التخزين UFS 3.1 نظام التشغيل Android 13 (Tiramisu) الشاشة 6.78 بوصة، 1080 × 2460 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز الكاميرا الخلفية كاميرا ثلاثية: 108 ميجابكسل (رئيسية)، 20 ميجابكسل (للرؤية الليلية)، 5 ميجابكسل (ماكرو) الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل البطارية 11000 مللي أمبير الشحن السريع 120 واط المقاس 177.483.619 مم الوزن 413 غرام المتانة يلبي المواصفات العسكرية MIL-STD-810H، تصنيفات IP68 و IP69K الشبكة 5G، 4G LTE، HSPA، 2G الألوان أسود

سعر OUKITEL WP30 Pro والتوافر

خلال البيع عبر موقع AliExpress الأولي من 11 إلى 17 نوفمبر، سيكون OUKITEL WP30 Pro متاحًا بسعر أولي يبلغ 339.99 دولارًا، تشمل الخصومات خصمًا تلقائيًا بقيمة 16 دولارًا، وخصمًا إضافيًا بقيمة 30 دولارًا من AliExpress، وخصمًا خاصًا بقيمة 30 دولارًا لأول 300 طلب من متجر OUKITEL الرسمي.