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تراند اليوم : إطلاق الهاتف الرائد OUKITEL WP30 Pro المقاوم للصدمات في إطلاق عالمي.. المواصفات والسعر

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في عالم الهواتف الذكية المقاومة للصدمات الذي يتطور باستمرار، تطلق العلامة التجارية OUKITEL أحد أكثر الهواتف الرائدة المنتظرة، وهو OUKITEL WP30 Pro، لا يمكن أن يكون التوقيت أكثر مثالية، حيث يتزامن مع حدث التسوق  Double 11، حيث يكون لدى المستهلكين الفرصة الحصرية لتجربة الميزات المتطورة لهذا الجهاز بخصومات غير مسبوقة، والآن دعونا نستكشف الميزات التفصيلية لـ WP30 Pro.

OUKITEL WP30 Pro

إطلاق الهاتف الرائد OUKITEL WP30 Pro المقاوم للصدمات في إطلاق عالمي.. المواصفات والسعر

إطلاق الهاتف الرائد OUKITEL WP30 Pro المقاوم للصدمات في إطلاق عالمي.. المواصفات والسعر

تفاصيل المواصفات والميزات

فيما يلي جدول بكامل المواصفات والميزات:

الميزة المواصفات
المعالج MediaTek Dimensity 8050
سرعة المعالج 3 جيجاهرتز
أنوية المعالج ثماني النواة
تقنية المعالج 6 نانومتر
نوع الذاكرة LPDDR4X
معالج الرسومات ARM Mali-G77 MC9
الذاكرة 12 جيجابايت (قابلة للتوسيع إلى 24 جيجابايت)
سعة التخزين 512 جيجابايت
نوع التخزين UFS 3.1
نظام التشغيل Android 13 (Tiramisu)
الشاشة 6.78 بوصة، 1080 × 2460 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز
الكاميرا الخلفية كاميرا ثلاثية: 108 ميجابكسل (رئيسية)، 20 ميجابكسل (للرؤية الليلية)، 5 ميجابكسل (ماكرو)
الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل
البطارية 11000 مللي أمبير
الشحن السريع 120 واط
المقاس 177.483.619 مم
الوزن 413 غرام
المتانة يلبي المواصفات العسكرية MIL-STD-810H، تصنيفات IP68 و IP69K
الشبكة 5G، 4G LTE، HSPA، 2G
الألوان أسود

سعر OUKITEL WP30 Pro والتوافر

خلال البيع عبر موقع  AliExpress الأولي من 11 إلى 17 نوفمبر، سيكون OUKITEL WP30 Pro متاحًا بسعر أولي يبلغ 339.99 دولارًا، تشمل الخصومات خصمًا تلقائيًا بقيمة 16 دولارًا، وخصمًا إضافيًا بقيمة 30 دولارًا من AliExpress، وخصمًا خاصًا بقيمة 30 دولارًا لأول 300 طلب من متجر OUKITEL الرسمي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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