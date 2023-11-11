تراند اليوم : لغز ابحث عن الاختلاف: فقط الأعين الأكثر انتباهًا يمكنها رؤية 3 اختلافات بين صور الراديو في 10 ثوانٍ

ألعاب ابحث عن الاختلاف هي أدوات ممتازة لاختبار قدرة الشخص على التعرف على الاختلافات بين الصور المتطابقة على ما تبدو، حيث تبدو الصور المقدمة أمام القراء متطابقة تقريبًا ويحتاج القراء إلى استخدام مهاراتهم في الملاحظة والانتباه لاكتشاف الاختلافات بين الصور، يمكن أن تكون الاختلافات بين الصورتين أي شيء مثل التغيير في الموضع أو اللون أو الشكل أو النوع، هذه التحديات مشوقة للقراء ومفيدة جدًا في تحسين التركيز وفترة الانتباه، فما مدى انتباه عينيك؟ لنتعرف على ذلك الآن!

لغز ابحث عن الاختلاف – اكتشف 3 اختلافات في 10 ثوان

الصورة المشاركة أدناه تصور صور لراديو، وتبدو الصورتان متطابقتين تقريبًا من النظرة الأولى، ومع ذلك، إذا نظرت بانتباه، يمكنك أن ترى أن هناك بعض الاختلافات بين الصورتين، الوقت يبدأ الآن، انظر بعناية إلى الصورة واكتب قائمة بجميع الاختلافات التي تلاحظها:

التحدي للقراء هو اكتشاف الاختلافات الثلاث بين الصورتين في 10 ثوانٍ، يهدف هذا التحدي هو اختبار قدرة القراء على اكتشاف جميع الاختلافات بين الصورتين المتطابقتين، بعض الاختلافات سهلة التعرف عليها، بينما البعض الآخر أكثر تحديًا.

وتشير الدراسات إلى أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة تحفز مناطق الدماغ المسؤولة عن التركيز والذاكرة، لذلك، ممارسة هذه الأنشطة يؤدي إلى تعزيز التركيز وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة، والآن لنعد إلى لغز ابحث عن الاختلاف، أسرع قليلا، الوقت ينفد.

و…

انتهى الوقت.

هل تمكنت من رؤية جميع الاختلافات خلال الوقت المحدد؟

حل لغز ابحث عن الاختلاف – تحديد 3 اختلافات في 10 ثوانٍ

تهانينا للقراء الذين تمكنوا من رؤية جميع الاختلافات بفضل مهاراتهم في الملاحظة الممتازة، بعض القراء الذين لا يزالون يبحثون يمكنهم التوقف عن البحث الآن والتحقق من الحلول المقدمة أدناه، لاختلافات الثلاث بين الصورتين هي كالتالي:

إذا أعجبك هذا التحدي، فلا تستمتع به في وحدك، انشره مع عائلتك وأصدقائك لمعرفة من يحله في أسرع وقت، وأيضًا، تحقق من قسم القراءة الموصى به لمزيد من التحديات المثيرة.

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