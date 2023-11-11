تراند اليوم : Google تحذر مستخدمي حسابات Gmail غير النشطة بحذفها بعد ثلاثة أسابيع.. وإليك كيفية تجنب ذلك

أصدرت Google تحذيرًا لمدة ثلاثة أسابيع إلى مستخدمي حسابات Gmail غير النشطة لتحديث بياناتهم أو خسارة الحساب، حيث تخطط الشركة العملاقة للبحث على الإنترنت التخلص من ملايين حسابات Gmail التي ظلت غير نشطة لمدة تصل إلى عامين، ستؤدي هذه الخطوة إلى فقدان أصحاب الحسابات المتأثرين رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والصور ومقاطع الفيديو بشكل دائم.

يأتي حذف حسابات Gmail غير النشطة كجزء من تحديث كبير لخدمة البريد الإلكتروني، وستتأثر جميع حسابات Gmail الشخصية التي ظلت خاملة لمدة عامين على الأقل بعملية التطهير، ومن المتوقع أن تدخل السياسة التي تم تقديمها هذا العام حيز التنفيذ بحلول ديسمبر 2023.

وتقول Google إنها تقوم بتحديث سياسة عدم النشاط الخاصة بحسابات Google إلى عامين عبر جميع منتجات Google، كما تحد السياسة من المدة التي يمكن لـ Google الاحتفاظ فيها بمعلومات شخصية غير مستخدمة من الحسابات الخاملة.

تتمتع خطوة Google لحذف حسابات Google غير النشطة بتأثيرات إيجابية على السلامة، من المتوقع أن يحمي مستخدمي Google النشطين من التهديدات الأمنية مثل التصيد الاحتيالي وسرقة الحسابات والاحتيال، حيث تكون حسابات Google الخاملة أكثر عرضة للخطر من قبل المتسللين، وأوضحت جوجل أنه سيتم إرسال إشعارات متعددة إلى أصحاب حسابات Gmail غير النشطة أو الخاملة المتأثرين قبل اتخاذ أي إجراء.

وسيتم أيضًا إرسال الإشعارات إلى عنوان البريد الإلكتروني الاستردادي المرتبط بالحسابات المتأثرة، ولقد بدأت Google بالفعل في إرسال رسائل إلكترونية إلى الحسابات المتأثرة، ويمكن لأصحاب الحسابات الذين معرضون لخطر حذف حساباتهم منع ذلك عن طريق فتح أو إرسال بريد إلكتروني أو فتح Google Drive أو تنزيل تطبيق من متجر Google Play، يمكنهم أيضًا إجراء بحث على Google ببساطة أثناء تسجيل الدخول إلى الحساب.

لقد نما Gmail ليصبح منصة بريد إلكتروني ضخمة ويستمر في التوسع، حيث يتمتع بشعبية كبيرة في كل مكان، وتقول Google إن أي حساب نشر مقطع فيديو على YouTube لن يتأثر، بغض النظر عن آخر مرة كان نشطًا فيها.

كيفية تجنب حذف حساب Gmail الخاص بك

قم بفتح أو إرسال بريد إلكتروني واحد على الأقل كل عامين.

افتح Google Drive.

قم بتنزيل تطبيق من متجر Google Play.

قم بإجراء بحث على Google أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك.

إذا لم تقم بأي من هذه الأشياء لمدة عامين متتاليين، فسيتم حذف حسابك Gmail بشكل دائم.