تراند اليوم : أمامك 8 ثوانٍ لاختبار حدة بصرك…. ابحث عم كلمة SUN في الوهم البصري

هل أنت شخص ذكي وقوى الملاحظة، إذا كنت كذلك يمكنك العثور على كلمة SUN في هذا الوهم البصري، حيث أنه أحد الأوهام البصرية المثيرة للاهتمام التي تحتاج إلى سرعة بديهة وتركيز عالي للعثور على الكلمة المختلفة من بين الكلمات المتكررة في الصورة.

أعثر على الكلمة المختلفة في الوهم البصري

أن لغز البحث عن العنصر المختلفة من الألغاز الممتعة والمسلية للغاية في أوقات الفراغ أو في التحدي بين الأشخاص، وقد انتشرت بشكل كبير خلال فترة الصيف بين الأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي لاكتشاف من هو الشخص الأذكى بينهم.

والآن عليك التركيز والنظر في الصورة التالية بعناية، فإذا تحققت من الصورة لوجدت كلمة FUN متكررة في جميع إنحاء الصورة، ولكن يوجد كلمة واحدة مختلفة وهي كلمة SUN.

هل عثرت على الكلمة المختلفة في الصورة؟

دائماً ما يبحث الشخص عن التسلية من خلال الألعاب الإلكترونية، ولكن أكدت الأبحاث أن هذه الألعاب تضر العقل كثيراً، بينما تعد حل الألغاز والخدع البصرية من الألعاب التي تنشط العقل وتقوى الذاكرة، بالإضافة إلى أنه يستخدمها الكثير من المتخصصين لمعرفة مدى مستوى تفكير الطفل.

حل اللغز

والآن بعد أن انتهي وقتك هل عثرت على كلمة SUN المختلفة في الوهم البصري، إذا لم تتمكن من العثور عليها، فيمكنك النظر إلى الصورة التالية تحت الدائرة الحمراء وسوف تجد كلمة SUN.