تراند اليوم : فرحة للموظفين المرتبات هتنزل بدري شهر نوفمبر مع الزيادات الجديدة اعرف مواعيد الصرف

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي موعد صرف المرتبات لشهر نوفمبر لعام 2023 لموظفي القطاع الحكومي في مصر مع الزيادات الجديدة للمرتبات، وقد تم تحديد هذا الموعد بناءً على بيان صادر عن الوزارة، حيث أوضح طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة التفاصيل المتعلقة بهذا الموعد المهم، وفقًا للإعلان الرسمي، سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر ومستحقات الموظفين المتأخرة عن طريق المنظومة المالية الإلكترونية، وسيتم صرف المستحقات المتأخرة لمدة ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك من أجل ضمان تلبية حقوق الموظفين في الوقت المناسب.

مواعيد صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2023 مع الزيادات

ينتظر العاملين بالدولة بفارغ الصبر نزول مرتبات شهر نوفمبر نظرا لاعلان الحكومة عن نزول الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة والتي تمثل تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة بدل غلاء المعيشة وتغيير معدلات الضرائب المقررة على الموظفين، وتحددت المواعيد الدقيقة لصرف مرتبات شهر نوفمبر ومستحقات الموظفين المتأخرة على النحو التالي:

سيتم بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، وفي نفس الوقت، سيتم صرف المستحقات المتأخرة للموظفين في الأيام 8 و 9 و 12 من شهر نوفمبر.

وبالنسبة لصرف مرتبات شهر ديسمبر، سيتم بدء عملية الصرف يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023. وسيتم صرف المستحقات المتأخرة في الأيام 7 و 10 و 11 من شهر ديسمبر.

اجراءات واجب اتخاذها عند استلام المرتبات لشهر نوفمبر

وتهيب وزارة المالية بجميع الموظفين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستتاح المستحقات والمرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، وذلك بهدف تسهيل عملية الصرف وتجنب أي تكدس أو زحام غير ضروري، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير الراحة والاستقرار المالي لموظفي القطاع الحكومي، وتعتبر صرف المرتبات في الوقت المحدد وتسوية المستحقات المتأخرة جزءًا هامًا من هذه الجهود، حيث يعد ذلك من الحقوق المشروعة للموظفين ويسهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي.

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