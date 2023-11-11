تراند اليوم : ما هي أفضل أعشاب لتنظيف القولون في البيت تقلل التهيج وأعراضه

أمراض القولون من أكثر الأمراض المتلازمة المزعجة لدى الكثير من الناس، يمكن الاستعانة ببعض أعشاب لتنظيف القولون لتقليل التهيج والأكل براحة، وبالاستمرار على تناولها يمكن تخفيف بعض الأعراض الناجمة التي تظهر وتصبح مزعجة أبرزها الألم الشديد والانتفاخ المزعج للبطن وغازات مقلقة، كما يمكن أن يصاب المريض بالإسهال أول الإمساك، لذا تعمل الأعشاب الطبيعية على تنظيف البطن وتنظيم حركة الأمعاء.

أعشاب لتنظيف القولون

بدايةً تعمل الأعشاب على التهدئة والراحة وترخية الأعصاب فهمي بمثابة مهدئ طبيعي، ولها فوائد عظيمة أخرى منها المساعدة في خسارة الوزن، ومن أهم الأعشاب الخاصة بتنظيف القولون هو مشروب أعشاب الزنجبيل، حيث يعمل بشكل طبيعي على تخليص المعدة من البكتيريا والفطريات، وللتخفيف من حدة طعمه يمكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض بعد غليه ثم تركه يبرد.

تنظيف القولون بالأعشاب

النعناع من الأعشاب طيبة المذاق، ومن ضمن الأعشاب المهدئة للجهاز الهضمي، وخصوصًا يمكن الاستعانة به بعد الوجبات الدسمة، سيساعد على تنظيف المعدة.

هناك أيضًا الأعشاب التي تعمل بشكل فعال جدًا على طرد الغازات وتنظيم عملية الهضم وهي أعشاب البابونج.

وكذلك مشروب القرنفل يقلل الشعور بالغثيان بعد الأكل.

الكمون أيضًا يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للمعدة والجسم.

تنظيف القولون طبيعيا

يمكن تقليل الأعراض من خلال بعض الأطعمة والمشوبات التي تعمل على تنظيف القولون، أهمها:

شرب كمية كافية من الماء يوميًا لتسهيل عملية الهضم، يمكن شرب من 6 إلى 8 أكواب يوميًا.

والزبادي من أشهر الأطعمة الهاضمة فعالة بشكل ممتاز يقلل من حموضة المعدة ويرطب الجسم.

كما ينصح خبراء التغذية بتناول كمية جيدة من الأكلات التي تحتوي على ألياف كالفواكه والخضراوات والمكسرات والشوفان وما إلى ذلك.

تنظيف القولون من البراز المتحجر

بالطبع عليك باللجوء إلى طبيبك المختص لعلاج البراز المتحجر أو الإمساك المستمر، وهو عبارة عن براز صلب في القولون المستمر، ولكن يمكن تخفيف حدة التعب من خلال: