تراند اليوم : الكينوا و الشعير: أي الحبوب هذه أفضل لإنقاص الوزن؟

إذا كان عليك الاختيار بين نوعين من الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن، الكينوا و الشعير، فماذا ستختار؟ عندما نفكر في فقدان الوزن، فإن أول شيء نفعله جميعًا في نهاية المطاف هو إدارة نظامنا الغذائي، نحاول التقليل من تناول الوجبات السريعة والمواد السكرية، وينتهي بنا الأمر بالتخلص من الغلوتين في بعض الأحيان، في الواقع، على مدى العامين الماضيين، كان هناك ارتفاع في البحث عن الأطعمة الفائقة التي يمكن أن تساعد في تسريع رحلة فقدان الوزن، وإذا نظرنا إليهما، فإن الحبوب الغذائية التي تشغل أذهان الجميع هما هذين النوعين من الحبوب.

الكينوا و الشعير

إذا طلب منك اختيار واحدة، فمن المنطقي معرفة إيجابيات وسلبيات كل من هذه الحبوب، ولمساعدتك، فإن شارانيا شاستري، كبير أخصائيي التغذية السريرية، مستشفى أبولو سبكترا، بنغالورو، سيجيب عن هذا الأمر:

كل ما تريد معرفته عن الكينوا

الكينوا هي حبة غربية، تم تدجينها في الغالب من قبل الأشخاص الذين يعيشون في جبال الأنديز، وخاصة في البيرو وبوليفيا، منذ آلاف السنين، لقد اكتسب الكثير من الاهتمام بسبب محتواه من البروتين والتوازن المذهل للأحماض الأمينية الأساسية.

وعلى غرار الأرز، يمكن استخدام بذور الكينوا في الحساء أو لصنع حبوب الإفطار، وليس هذا فحسب، بل تستخدم الكينوا أيضًا لإنتاج المنتجات المخبوزة مثل البسكويت والخبز ورقائق البطاطس وغيرها.

وبالنسبة للفوائد الصحية، فإن الكينوا خالية من الغلوتين وتساعد في إنقاص الوزن لأنها غنية بمحتوى الألياف، وبالتالي، فإنه يعطي الشبع أو الشعور بالشبع، ومن المعروف أيضًا أنه يعزز الأداء لدى الأشخاص الرياضيين، وهو مفيد لمرضى السكر لأنه يمنع ارتفاع السكر، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية واضطراب شحوم الدم يجدون أيضًا أن استخدام الكينوا مفيد، كما يقول الخبير شاستري، ومن المفترض أن تلبي حصة واحدة من استهلاك الكينوا (حوالي 40 جرامًا) الاحتياجات اليومية.

كل ما تريد معرفته عن الشعير

أما الشعير فهو حبة قديمة ويعتبر رابع أكبر محصول حبوب في العالم حيث تبلغ حصته 7 بالمائة من إنتاج الحبوب العالمي، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فهي حبة هندية وتعتبر مقدسة للغاية.

الشعير غني بالألياف التي تسمى بيتا جلوكان، والتي ثبت أنها تخفض نسبة الجلوكوز في الدم بعد الأكل وتخفض نسبة الكوليسترول الضار، كما تمت الموافقة عليه أيضًا في العديد من البلدان باعتباره أليافًا قابلة للذوبان مفيدة للصحة.

الكينوا والشعير من هو الفائز في سباق فقدان الوزن؟

سواء كان الشعير أو الكينوا، فكلاهما يمكن أن يكون مفيدًا في إنقاص الوزن، ومع ذلك، يعتمد الأمر على الجغرافيا وإمكانية الوصول إلينا لاختيار واحد منها، حيث من المهم دائمًا أن نتذكر شيئًا واحدًا وهو أن أي طعام يستغرق وقتًا للوصول إلينا سيفقد قيمته الغذائية.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يبحثون عن خيار خالٍ من الغلوتين، على أقل تقدير، يمكنهم اختيار الكينوا بدلاً من الشعير، لكن تذكر أن أي شيء يتم تناوله بشكل مفرط يمكن أن يمنع امتصاص الكالسيوم، ويمكن أن يسبب الانتفاخ ويؤدي إلى عدم الراحة مما يؤدي إلى بعض ردود الفعل التحسسية لدى بعض الأشخاص، ومن ثم فإن المستحضر المعتمد على الدخن مرة واحدة كل يومين يعد تكرارًا جيدًا لإضافته إلى النظام الغذائي.