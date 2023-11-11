تراند اليوم : رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومي

يشهد معدل البحث عن نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية ارتفاعًا متزايدًا، من قبل قطاع كبير من المواطنين، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية نتيجة قرعة الحج، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح، ويستمر الإعلان في كافة مديريات الأمن بالمحافظات حتى الخميس 16 نوفمبر 2023، وخلال السطور التالية مواعيد إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024، وخطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024 عبر بوابة الحج المصرية.

جدول نتيجة قرعة الحج 2024

حددت وزارة الداخلية، في بيان سابق لها، موعد إجراء نتيجة قرعة الحج 2024 – 1445 بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول الآتي:

تُعلن نتيجة قرعة الحج 2024 اليوم السبت 11 نوفمبر في محافظات «القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح».

يستمر إعلان نتيجة قرعة الحج 2024، غدًا الأحد 12 نوفمبر 2023 في محافظات «الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية».

سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024- 1445 يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، في محافظات «البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان».

سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في محافظات «كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم».

سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 في محافظات «أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر».

سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2024-1445 يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 في محافظات «سوهاج – قنا – شمال سيناء».

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024 بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن قرعة الحج بالرقم القومي بالدخول إلى بوابة الحج المصرية، التابعة لوزارة الداخلية، بعد إجراء القرعة العلنية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الرابط التالي : من هنا.

اختر استعلام نتيجة القرعة.

أدخل الرقم القومي.

أدخل رقم المصنع.

أدخل كود التحقق الظاهر أمامك على الموقع.

اضغط بحث.

وستتظهر النتيجة فائز أو غير فائز.

سداد تكلفة حج القرعة 2024

أوضحت وزارة الداخلية أن الفائز بقرعة الحج يجب عليه سداد تكلفة الحج كاملة، وتكون شاملة قيمة تذكرة السفر بالطائرة، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أي تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية على المسار الإلكتروني السعودي.

وفي حالة عدم سداد تكاليف الحج خلال الفترة المُحددة، يتم اعتبار ذلك تنازلا من الفائز عن فرصة الحج، ويُطبق في هذا الشأن قواعد التنازل العامة التي أقرتها الوزارة، ويتم تصعيد الفائزين بالقرعة الاحتياطية.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم مواعيد إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024، وخطوات الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024 عبر بوابة الحج المصرية.