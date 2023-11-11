تراند اليوم : زيت الزيتون.. الذهب السائل الذي لا يمكن الاستغناء عنها للجسم

زيت الزيتون يستخرج من ثمرة الزيتون، وهو من أشهر وأقدم الزيوت النباتية في العالم، يتميز زيت الزيتون بفوائده الصحية المتعددة، التي ترجع إلى محتواه الغني من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة والدهون الصحية، في هذا المقال، سنتعرف على بعض فوائد زيت الزيتون.

فوائد زيت الزيتون للجسم

يحمي القلب والأوعية الدموية: زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين بطانة الأوعية الدموية، كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات وفيتامين هـ، التي تقلل من التأثيرات الضارة للجذور الحرة وتمنع تخثر الدم وتقوي عضلة القلب.

يقي من السرطان: فهو يحتوي على مركبات نباتية تسمى الفينولات، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للسرطان، فهو يساعد على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتحفيز برمجة الموت الخلوي ومنع تكوين الأوعية الدموية الجديدة التي تغذي الورم (Angiogenesis).

يساعد على التخسيس: زيت الزيتون يحتوي على سعرات حرارية أقل من الزيوت الأخرى، ويساعد على الشعور بالشبع والتقليل من الرغبة في تناول الطعام، كما يحسن من حساسية الأنسولين ويمنع تراكم الدهون في الكبد والبطن.

يحسن الهضم ويمنع الإمساك: يحتوي على مواد تساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتسهيل خروج البراز، كما يحمي المعدة والأمعاء من الالتهابات والقرحات والتقرحات، فتناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميًا يخفف من الإمساك، خاصة لدى مرضى غسيل الكلى.

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فوائد زيت الزيتون للبشرة

يرطب البشرة ويمنحها النعومة واللمعان: زيت الزيتون يحتوي على فيتامين هـ والدهون الصحية، التي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها وتجديدها، ويحميها من الجفاف والتشقق والتهيج، ويمكن استخدام زيت الزيتون كمرطب طبيعي للبشرة، بمفرده أو مع مواد أخرى مثل العسل والليمون والأفوكادو، وينصح بتدليك البشرة بزيت الزيتون قبل النوم وتركه ليلاً، ثم غسله في الصباح.

يحمي البشرة من الشيخوخة والتجاعيد: حيث يحتوي على مضادات أكسدة تقاوم الشيخوخة المبكرة للبشرة وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويساعد في حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن التعرض للشمس والتلوث والإجهاد، حيث يمكن استخدام زيت الزيتون كقناع للوجه، بمزجه مع مواد أخرى مثل البيض والحليب والموز والخميرة، وينصح بوضع القناع على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر.

يعالج البشرة من الحبوب والبقع والندبات: زيت الزيتون يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للبكتيريا، التي تساعد على علاج البشرة من الحبوب والبقع والندبات.