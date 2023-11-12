تراند اليوم : تسريب يكشف عن المواصفات الرئيسية لهواتف Oppo Reno 11 و Reno 11 Pro

نحن نقترب من وقت الإصدار المتوقع لسلسلة Oppo Reno 11، والتي قد تحدث في هذا الشهر، تُظهر الصور المسربة لهذه الهواتف تصميمًا يشبه إلى حد كبير سابقتها، والآن، بفضل المسرب المثير للجدل Digital Chat Station (DCS)، لدينا فكرة جيدة عن المواصفات لهاتفي Reno 11 و 11 Pro، وتشير المعلومات إلى أن سلسلة Oppo Reno 11 ستستخدم معالجات Qualcomm Snapdragon و MediaTek Dimensity، على غرار عائلة Oppo Reno 10.

Oppo Reno 11

مواصفات Oppo Reno 11 (حسب الشائعات)

من المتوقع أن يأتي Reno 11 بشريحة Dimensity 8200 وبطارية بسعة 4800mAh تدعم الشحن بقوة 67 واط، وذلك في هيكل يبلغ سمكه من 7.59 مم إلى 7.66 مم ووزنه 184 جرامًا.

وسيحتوي على شاشة منحنية مع ثقب صغير لكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الخلفي على إعداد كاميرا ثلاثية، ومن بين تلك الكاميرات، سيتم استخدام مستشعر Sony LYT600 كوحدة رئيسية، ومستشعر IMX355 للتصوير الفائق العرضي، ومستشعر IMX709 للتصوير البعيد، والذي سيتيح تكبير 2x بصريًا.

مواصفات Oppo Reno 11 Pro (حسب الشائعات)

فيما يتعلق بـ Reno 11 Pro، سيحتوي على شاشة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وتعتمد تقنية PWM بتردد 2160 هرتز، وسيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 بالاقتران مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 3.1.

فيما يتعلق بالتصوير، سيحتوي Reno 11 Pro على كاميرا بدقة 32 ميجابكسل في الجزء الأمامي، وفي الجزء الخلفي ستكون هناك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع IMX890 مع تثبيت بصري للصورة، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 8 ميجابكسل من نوع IMX355 للتصوير الواسع الزاوية، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل من نوع IMX709 تدعم التكبير بمقدار 2x.

ومن المتوقع أن تكون البطارية أصغر قليلاً من الطراز القياسي، حيث ستكون سعتها 4700 مللي آمبير في الساعة، ولكنها ستعوض ذلك بسرعة شحن تبلغ 80 واط، وسيكون سمك الجهاز تقريبًا بين 8.19 مم و 8.26 مم، وسيزن حوالي 190 جرامًا، ومن المتوقع أن يتميز بإعداد مكبر صوت مزدوج للصوت ومحرك X-axis للتفاعل التلقائي.

ووفقًا لما ذكره المسرب DCS، لن يتم إطلاق + Reno 11 Pro في هذا الوقت، قد تكون هناك تغييرات في الخطط، ولكننا لم نسمع أي شيء رسمي حتى الآن من Oppo.