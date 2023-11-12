تراند اليوم : طقس الأحد.. أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحياناً

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض لأمطار متفاوتة الشدة وتكون غزيرة أحياناً، اليوم الأحد، على مناطق متفرقة من الجمهورية تمتد للقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحياناً، فيما تتعرض القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تتعرض لأمطار متوسطة

وفيما يلي خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية بنسبة حدوث 40%.

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30 – 40% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

أمطار خفيفة ورعدية أحياناً إلى مناطق من شمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فسيكون الطقس اليوم الأحد، مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي جدول بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: