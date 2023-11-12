تراند اليوم : إسرائيل تعرض إخلاء الأطفال الرضع من مستشفى في غزة بينما القصف مستمر

قال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد لإجلاء الأطفال الرضع من أكبر مستشفى في غزة يوم الأحد، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن الأشخاص داخله ما زالوا محاصرين، مع وفاة طفلين حديثي الولادة وتعرض العشرات لخطر انقطاع التيار الكهربائي وسط أعمال عنف مكثفة، والقتال في مكان قريب، ومستشفى الشفاء والمستشفيات الأخرى في شمال غزة، التي كانت محور الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ شهر للقضاء على حماس وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الإسلامية الفلسطينية، لم تكن قادرة إلا بالكاد على رعاية المرضى، في الوقت الذي يصاب فيه المزيد من الأشخاص يوميا بالقصف الإسرائيلي العنيف.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لـ “رويترز” من داخل مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى، إن النيران الإسرائيلية لم تصب المستشفى مباشرة خلال الليل لكنها “ترعب العاملين في المجال الطبي والمدنيين على حد سواء”.

وقال كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين الأميرال دانييل هاجاري يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي سيساعد في إجلاء الأطفال من المستشفى بناء على طلب العاملين هناك، وقال القدرة إن هناك 45 طفلاً في المجمل، وقد توفي اثنان بالفعل.

وردا على سؤال حول عمليات الإجلاء، قال القدرة: “لم يتم إبلاغنا بأي آلية لإخراج الأطفال إلى مستشفى أكثر أمانا، وحتى الآن ندعو من أجل سلامتهم وعدم فقدان المزيد منهم”.

وضع المستشفيات في غزة مأساوي ومنها خارج الخدمة

وفي المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تم نقل الطفل الرضيع مصعب صبيح من منزل أصيب بصاروخ إسرائيلي إلى المستشفى على وجه السرعة، وقال أحد المسعفين الذين كانوا يعالجونه بجهاز إنعاش يدوي بعد انقطاع التيار الكهربائي: “لقد أصيب بإصابة مباشرة في الرأس ونزيف، ولم نجري له أي عمليات جراحية”.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الطاقم الطبي في مستشفى آخر في شمال غزة في القدس يكافحون من أجل رعاية أولئك الذين لا يملكون إلا القليل من الدواء والغذاء والماء، كما أفاد توماسو ديلا لونجا المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لرويترز “مستشفى القدس معزول عن العالم خلال الأيام الستة أو السبعة الماضية، لا يوجد طريق للدخول ولا مخرج.”

وقال محمد قنديل أيضًا، الطبيب في مستشفى ناصر بخان يونس بجنوب قطاع غزة لرويترز، والذي على اتصال بزملائه هناك، إن مستشفى الشفاء كان أيضًا بعيدًا عن متناول المصابين الجدد، وأضاف : “مستشفى الشفاء لا يعمل الآن، ولا يُسمح لأحد بالدخول، ولا يُسمح لأحد بالخروج، وإذا كنت مصابًا أو مصابًا حول منطقة غزة، فلا يمكنك إجلائك بواسطة سيارة الإسعاف الخاصة بنا إلى مستشفى الشفاء، لذا فإن مستشفى الشفاء الآن خارج الخدمة .

ومن جهتها قالت إسرائيل اليوم الأحد إن بإمكان الناس إخلاء ثلاثة مستشفيات في شمال غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء، بأمان عبر أحد مخارجها، فيما قال مدير المستشفى محمد أبو سلمية لقناة العربية إنه لا يوجد ممر آمن للخروج.

إعادة فتح معبر رفح

ومع تدهور الوضع الإنساني في أنحاء غزة قالت سلطة الحدود إن معبر رفح إلى مصر سيعاد فتحه يوم الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية، ويشار إلى أنه لم تدخل سوى مساعدات قليلة للغاية إلى غزة منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حماس قبل أكثر من شهر بعد أن اجتاح المسلحون جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وقال مسؤولون فلسطينيون يوم الجمعة إن 11078 من سكان غزة قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي منذ ذلك الحين، حوالي 40% منهم من الأطفال، وتقول وكالات الإغاثة الدولية إن الأمراض تنتشر وسط الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والمكتظين بالمدارس والملاجئ الأخرى ويعيشون على كميات ضئيلة من الغذاء والماء.

وقد بدأت بعض الدول في تقديم المساعدات بالمظلات، وقال الأردن إنه قام بإسقاط دفعة ثانية جوا على مستشفى ميداني في وقت مبكر من يوم الأحد.

وقالت حماس إنها دمرت كليا أو جزئيا أكثر من 160 هدفا عسكريًا إسرائيليا في غزة، بما في ذلك أكثر من 27 دبابة ومركبة خلال الـ 48 ساعة الماضية، فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حماس فقدت السيطرة على شمال غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء السبت، مقتل خمسة جنود إسرائيليين آخرين في غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إن 46 شخصا قتلوا منذ بدء عملياته البرية هناك.