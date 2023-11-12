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تقدم شركة فودافون العديد من المزايا والخدمات لعملائها، ومن أهم خدماتها هي عملية تحويل الأموال من خلال خدمة فودافون كاش “Vodafone Cash “وهي محفظة إلكترونية تتيح لك تحويل واستقبال الأموال عليها بكل يسر وسهولة، ويمكن فتح محفظة فودافون كاش من حلال أقرب فرع من فروع فودافون، وإذا كنت تمتلك بالفعل محفظة على فودافون كاش، نقدم اليوم على مصر فايف كود معرفة رصيد فودافون كاش مجانا، بالإضافة إلى جميع أكواد محفظة فودافون الإلكترونية.
حيث يبحث الكثيرين من عملاء فودافون كاش عن أكواد الاستعلام عن الرصيد المتبقي بالمحفظة، وجميع الأكواد الخاصة بها، ونتعرف الآن على عدد من الطرق والأكواد الخاصة بفودافون كاش، للاستعلام عن الرصيد المتبقي بمحفظتك الإلكترونية.
كود الاستعلام عن رصيد فودافون كاش
لمعرفة الرصيد المتبقي بمحفظتك الإلكترونية بفودافون كاش، من خلال الكود المختصر *9*13# ولمعرفة الرصيد اتبع الخطوات التالية:
- أولا: ادخل الكود لمعرفة رصيد فودافون كاش: *9*13#.
- ستظهر رسالة تطلب منك إدخال الرقم السري الخاص بمحفظتك.
- في النهاية ستظهر رسالة عن رصيدك المتبقي بالمحفظة الإلكترونية.
كما يمكنك الاستعلام عن رصيدك بمحفظة فودافون كاش من خلال تطبيق أنا فودافون، والذي سيتيح لك معرفة رصيدك بكل سهولة.
جميع أكواد فودافون كاش 2023
ونتعرف الآن على جميع أكواد فودافون كاش 2023 كالتالي:
|الخدمة
|الكود
|رقم فودافون كاش الرئيسي
|*٩#
|أقرب فرع فودافون كاش
|*٩*٩#
|إنشاء رقم سري لأول مرة
|*9*#5
|تغيير الرقم السري فودافون كاش
|*٩*٢#
|رقم خدمة العملاء بتكلفة المكالمة 50 قرش
|7001
|إصدار فيزا للشراء أونلاين
|*٩*١٠٠#
|خدمات التحويل فوري
|*٩٠٠*١#
|سحب فودافون كاش
|*٩*٢٢#
|دفع الفواتير والاشتراكات
|*٩*١٠٥#
|التبرع للمؤسسات الخيرية
|*٩*١٠٤#
|معرفة رصيد المحفظة
|*٩*١٣#
|تحويل فلوس فودافون كاش
|*٩*٧#
|سحب الأموال من ماكينة ATM
|*٩*٢٢#
|شحن رصيدك
|*٩*١٠#
|تجديد باقتك
|*٩*٢٨#
|الدفع أونلاين
|*٩*١٠٠#
|معرفة منفذ السحب
|*٩*٩#
|استعلام رصيد فودافون كاش
|*٩*١٣#
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : كود استعلام رصيد فودافون كاش 2023.. وجميع أكواد Vodafone Cash ورقم خدمة العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.