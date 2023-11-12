تراند اليوم : أسعار الدواجن اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023

سوف نتعرف على أسعار الدواجن في البورصة الرئيسية وذلك من خلال تعاملات اليوم، فقد تختلف أسعار الدواجن من محافظة إلى أخري وهذا بسبب نسبة الإنتاج والتربية.

أسعار الدواجن اليوم

جاءت كالتالي:

سعر الدواجن البيضاء:

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ما بين 67 و 68 جنيه.

سعر الدواجن الساسو:

تم تسجيل سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم ما بين 92 و 93 جنيه.

سعر الدواجن البلدي:

تم تسجيل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم ما بين 110 و 111 جنيه.

سعر أمهات الدواجن البيضاء:

تم تسجيل سعر كيلو أمهات الدواجن البيضاء ما بين 63 و 64 جنيه.

أسعار البانية:

وصل سعر البانية اليوم ما بين 165 و 170 جنيه.

أسعار الكتاكيت والبيض اليوم

وصل سعر الكتكوت البلدي اليوم ما بين 7.50 و 8 جنيها.

بلغ سعر الكتكوت الابيض اليوم نحو 11 و 12 جنيه.

وصل سعر الكتكوت الساسو اليوم ما بين 8 و 9.9 جنيها.

وصل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 125 و 126 جنيه.

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 123 و 124 جنيه.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 152 و 153 جنيه.

أسعار البط