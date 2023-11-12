تراند اليوم : مجلة عروض كارفور الجديدة نزلت بخصومات 50% على الأجهزة الكهربائية والأغذية اشتري بسعر المصنع

تعتبر عروض كارفور فرصة ذهبية للحصول على تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية والمنتجات المنزلية والمواد الغذائية، وتستمر هذه العروض من اليوم وحتى 21 نوفمبر 2023 وتقدم خصومات تصل إلى 50% على العديد من المنتجات المختلفة، وتتضمن عروض كارفور مجلة تحتوي على حوالي 50 صفحة مليئة بالصفقات الرائعة، تتنوع المنتجات المعروضة في المجلة بشكل كبير لشمل كل ما تحتاج له الأسر المصرية كما توجد عروض للشراء بالتقسيط بدون فوائد وبدون مقدم.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية اليوم عروض لا مثيل لها، حيث تتوافر مجموعة ضخمة من المنتجات الرائعة مثل الشاشات والثلاجات والغسالات والبوتاجازات وأجهزة الميكروويف والمكانس الكهربائية والكثير من الأجهزة الأخرى بأحدث الماركات المحلية والعالمية بأرخص الأسعار، قم الآن بالشراء قبل انتهاء العروض يوم 21 نوفمبر الجاري واليكم أهم عروض اليوم:

سعر شاشة تورنيدو 43 بوصة سمارت بشاشة مقاومة للكسر بسعر 8999 جنية

سعر شاشة ال جي 65 بوصة سمارت بسعر 20999 جنية

سعر مايكروويف تورنيدو 25 لتر يساوي 4299 جنية

سعر غسالة زانوسي أوتوماتيك تحميل امامي 8 كجم يساوي 15999 جنية

سعر ثلاجة توشيبا 395 لتر يساوي 27399 جنية

إلى جانب الأجهزة الكهربائية، تقدم كارفور أيضًا عروضًا رائعة على الأدوات المنزلية، ستجد في المجلة تخفيضات على أواني الطبخ وأدوات المنزل الأساسية التي تحتاجها لتحسين منزلك، كما توجد عروض استثنائية على الملابس والمفروشات بأقل سعر في السوق، بغض النظر عما إذا كنت ترغب في تجديد منزلك بالكامل أو تجهيز منزل جديد، فإن عروض كارفور ستلبي احتياجاتك بأسعار مغرية.

سعر طقم طقي جرانيت ايديال هوم 15 قطعة يساوي 4499 جنية

سعر طقم طاسات نوفال 4 قطع يساوي 559 جنية

سعر طقم طهي استانلس نوفال + طقم مائدة يساوي 5899 جنية

سعر لحاف مايكروفايبر يساوي 699 جنية

سعر مرتبة يانسن يساوي 3499 جنية

عروض كارفور على الأغذية والمنظفات

أما بالنسبة للمواد الغذائية، فإن كارفور تشارك في مبادرة رئاسية لخفض أسعار المنتجات الغذائية، لذا قد تم تخفيض أسعار الكثير من المنتجات الأساسية مثل الزيت ومنتجات البقالة لتناسب ميزانية الأسر المصرية، فإذا كنت تبحث عن توفير المال وشراء المزيد من المواد الغذائية، فعليك الاستفادة من عروض كارفور في هذه الفترة، كما توفر عروض على المنظفات المختلفة بسعر الجملة.

سعر 3 زجاجات زيت ظاظا 700 مللي يساوي 99.95 جنية

سعر كيس مسحوق غسيل شايني 4 كجم + جل 2.5 لتر يساوي 199.95 جنية

سعر 1 كجم من اللحم البقري الطازج يساوي 319.95 جنية

سعر ا كجم من سمك اللوت يساوي 119.95 جنية

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