تراند اليوم : لعلاج البرد.. أعشاب البابونج وفوائدها الصحية للجسم كله

يستعمل الكثير من الناس أعشاب البابونج كمهدئ فعال وبديل لعلاجات كثيرة فهو مليء بمضادات الأكسدة، وليس اليوم فقط بل تم تطوير استخدامه حيث استخدم منذ آلاف السنين كطب بديل، أيضًا يقوم بتهدئة تقلصات المعدة وآلام البطن منها ما تسببه الدورة الشهرية، ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء، كما أن استنشاق بخار المشروب يفيد علاج نزلات البرد.

طريقة تحضير أعشاب البابونج

يمكنك تحضير أعشاب البابونج للاستفادة من فوائده الطبيه بطريقتين شائعتين، الأولى من خلال الأعشاب المتوفرة في السوبر ماركت، فقط اغلي الماء وأسقط الفتلة واتركها لتعزيز الطعم، أما الطريقة الثانية يمكن إحضار حفنة من مطحون الزهرة، أو حبيبات الزهرة نفسها وضعها في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته وتناول المشروب بعدها، ويمكن تحليته بالعسل الأبيض.

فوائد البابونج للنساء

نبتة الكاموميل (البابونج) مفيدة للجسم بشكل عام ولكن هناك فوائد تخص النساء، أهمها:

تخفيف آلام الدورة الشهرية وتقليل تقلصات الرحم.

ويمكن الاستمرار عليه ليفيد في تنظيم الدورة الشهرية.

كما يفيد أيضًا في علاج تهيج واحمرار المنطقة الحساسة، وجفاف المهبل والحكة الناتجة عن حساسية.

استخدمي البابونج بطرق مختلفة لأن طعمه شهي ورائحته تشبه رائحة التفاح، يمكن إضافته إلى الوصفات الغذائية.

أضرار البابونج

صحيح أن أعشاب البابونج لها فوائد عظيمة للمعدة والجسم، ولكن يوجد أيضًا بعض الأضرار، أبرزها:

أنه أحد الأعشاب التي تساعد على الإجهاض أو الولادة المبكرة.

كما أن تناوله باستمرار والإفراط فيه يعطي شعور بالقيء والدوار.

وقد يظهر طفح جلدي واحمرار وتورم في الوجه لمن لديهم حساسية.

ويجب التوقف عن تناوله قبل فترة طويلة من دخول أي عملية حيث يتفاعل مع المخدر، ومن الأفضل مراجعة طبيبك المختص.

فوائد البابونج للقولون

من أهم فوائده للقولون:

أنه يقوم بتهدئته ويخفف من أعراضه.

حيث يعالج الإسهال وينظف المعدة.

وينظم حركة الأمعاء لتعود الشهية من جديد.

ويعالج أيضًا الغازات المزعجة وتهيج المعدة ومعالجة التقرحات.

كما أن تناولها يرخي العضلات ويخفف التوتر.

فوائد البابونج للصدر

يمتلك الكاموميل خصائص جيدة في علاج البرد، من وظائفها: