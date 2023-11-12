تراند اليوم : آيفون الغلابة “Realme C53”.. هاتف اقتصادي بتصميم مميز وشاشة كبيرة ومعدل تحديث عالي

أطلقت شركة ريلمي هاتفها الجديد Realme C53، وهو هاتف من الفئة الاقتصادية يتميز بتصميمه الأنيق الشبيه بالآيفون، ويأتي بشاشة كبيرة ومعدل تحديث عالي وبطارية كبيرة وغيرها من المميزات والإمكانات العالية، ونتعرف عليها كالتالي:

مواصفات هاتف Realme C53

يأتي هاتف Realme C53 بتصميم مميز شبيه بهواتف iPhone، حيث يتميز بتصميم الظهر المسطح مع حواف مستديرة، يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: أسود، أزرق، أخضر.

الشاشة

يأتي هاتف Realme C53 بشاشة IPS LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة 2400×1080 بيكسل ومعدل تحديث 90Hz، وتوفر الشاشة جودة عرض جيدة مع ألوان زاهية ووضوح عالي، كما يوفر معدل التحديث العالي تجربة استخدام سلسة وسلسة.

معالج هاتف Realme C53

يأتي هاتف Realme C53 بمعالج Unisoc Tiger T612، وهو معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 1.6 جيجاهرتز، ويعد هذا المعالج مناسبًا للاستخدامات الأساسية مثل التصفح وتشغيل التطبيقات والألعاب الخفيفة.

الذاكرة

يأتي هاتف Realme C53 بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة تخزينية 128 جيجابايت، يمكن زيادة سعة الذاكرة العشوائية من خلال تقنية Dynamic RAM، والتي تسمح باستغلال جزء من الذاكرة التخزينية كذاكرة عشوائية.

الكاميرا

يأتي هاتف Realme C53 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (ماكرو)، وتلتقط الكاميرا الخلفية صورًا جيدة في الإضاءة الجيدة، ولكن قد تعاني في الإضاءة المنخفضة، تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجابكسل، وتلتقط صورًا جيدة للسيلفي.

بطارية

يأتي هاتف Realme C53 ببطارية كبيرة تبلغ 5000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، وتوفر البطارية عمرًا طويلًا للشحن، ويمكن شحن الهاتف بالكامل في حوالي ساعة واحدة.

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مميزات هاتف Realme C53

تصميم مميز شبيه بالأيفون.

شاشة كبيرة ومعدل تحديث عالي.

بطارية كبيرة تدوم طويلاً.

دعم الشحن السريع.

مستشعر بصمة جانبي.

يدعم شريحتين إتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.

عيوب هاتف Realme C53

معالج غير قوي.

الكاميرا الخلفية ليست الأفضل في الفئة السعرية.

لا يدعم NFC.

سعر هاتف Realme C53

يتوفر هاتف Realme C53 في مصر بسعر 6300 جنيه مصري، لنسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام.