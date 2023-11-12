تراند اليوم : 5 اعشاب تسبب الاجهاض غير آمنة للحامل الحذر منها لسلامة الجنين

توجد اعشاب تسبب الاجهاض يجب الحذر منها إذا كنتي حامل، وذلك لأن من المعروف لنا أن الأعشاب تتكون من مكونات طبيعية تساعد في علاج الكثير من الأمراض، ولكن هناك بعض الأعشاب تعمل على إجهاض المرأة الحامل عند الإفراط في تناولها، لذلك ينبغي على المرأة الحامل استشارة الطبيب قبل تناول أي مشروب لتجنب الولادة المبكرة أو الإجهاض.

اعشاب تسبب الاجهاض

يمنع الأطباء المرأة الحامل من تناول بعض الأعشاب التي لها ضرر كبير على صحة الجسم، حيث ثبت بالتجربة وجود أعشاب تساعد على الإجهاض، من أبرز هذه الأعشاب التالي

مشروب الميريمية

تُعد واحدة من الأعشاب الغير آمنة، لذلك ينبغي على المرأة الحامل تجنب تناولها، وذلك لأنها تحتوي على مركب “الثوجون” وهو عبارة عن مادة كيميائية تعمل على تحفيز الدورة الشهرية، مما يؤدي إلى حدوث الإجهاض، وخاصة إذا كانت المرأة حامل في الأشهر الأولى.

القرفة

على الرغم من تعدد فوائد القرفة إلا أنها لا يفضل تناولها أثناء فترة الحمل بكثرة، وذلك لأنها:

تعمل على زيادة تقلصات الرحم.

وتحفز نزول الدورة الشهرية التي تسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة.

علاوة على ذلك فإنها تعمل على منع تجلط الدم.

الزعتر

يوجد بداخل الزعتر مركبات تؤدي إلى حدوث سيولة في الدم.

لذا ينبغي على المرأة الحامل عدم تناوله حتى لا تتعرضي للنزيف.

مشروبات تسبب إجهاض

ينبغي على المرأة الحامل أن تتجنب تناول المشروبات التي تسبب إجهاض، وهذه هي أشهر المشروبات:

مشروب اليانسون

من ضمن اعشاب تسبب الاجهاض التي يحذر الأطباء من تناولها، حيث على الرغم من أهميته الكبيرة بالنسبة لصحة الجسم إلا إنه له مخاطر كبيرة على صحة المرأة الحامل، ويؤدي إلى حدوث إجهاض.

مشروب البابايا الأناناس

يعتبر من المشروبات التي نصح العديد من الأطباء بتجنب تناولها خلال فترة الحمل لأنها تعمل على تنشيط انقباضات الرحم.

أضرار الحلبة على المرأة الحامل

من الجدير بالذكر أن الحلبة من أهم الأعشاب التي ينصح الأطباء بتناولها لعلاج العديد من الأمراض، ولكن عند الإفراط في تناولها فإن فوائدها تأتي بنتائج عكسية على صحة المرأة الحامل، وذلك لأنها تعمل على حدوث انقباضات في الرحم مع قيامها بعمل ليونة للمهبل وحدوث إجهاض، لذلك يفضل تناولها بعد مرور 37 أسبوع من وقت الحمل.