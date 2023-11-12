تراند اليوم : تحدي جديد.. هل يمكنك العثور على 5 اختلافات بين الصورتين في غضون 15 ثانية فقط؟

نقدم اليوم تحدي جديد من الغاز البحث عن الاختلافات بين الصور، فهي من الألغاز التي تقدم إليك صورتين متطابقتين، وعليك فحص كلا الصورتين بدقة شديدة لاكتشاف وتحديد الاختلافات بينهما، وتتراوح الاختلافات من بسيطة إلى صعبة تحتاج إلى تركيز شديد، فقد تختلف في الألوان أو الأماكن أو اختفاء عنصر في الصورة دون الأخرى، لذا يتطلب اللغز تركيز شديد وقوة ملاحظة لتحديد الاختلافات في الوقت المحدد، وهو ما يساعد على تحسين الذاكرة والقوة البصرية وتنمية مهاراتك، فهيا نبدأ لغز اليوم.

اللغز:

يوجد في الصورة التي أمامك طفل صغير يجلس تحت شجرة ويقرأ كتابًا، وتبدوا الصورتين متطابقتين تمامًا، ولكن هناك 5 اختلافات بينهما حاول العثور عليهم خلال 15 ثانية فقط من الآن، هل أنت مستعد؟ هيا ابدأ الآن.

هل تمكنت العثور على أي اختلافات، حاول البحث مرة أخرى، فقد أوشك الوقت على الانتهاء.

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إجابة اللغز:

الآن أخبرنا في التعليقات هل تمكنت من اكتشاف الاختلافات الخمس بين الصورتين؟ وكم استغرقت لاكتشافها؟

نقدم الآن إجابة اللغز وتحديد أماكن الاختلافات، وذلك في الصورة التالية: