تراند اليوم : ماهي ألعاب سرفايفل

ألعاب سرفايفل هي ألعاب تتحداك للبقاء على قيد الحياة في أوضاع صعبة ومحفوفة بالمخاطر، تجمع هذه الألعاب بين التحديات التكتيكية والبقاء على قيد الحياة والتركيز على جمع الموارد والبناء والحفاط على الصحة ومواجهة التهديدات المختلفة، هذه الألعاب تعطيك تجربة شيقة ومثيرة وتتطلب الذكاء والابتكار للبقاء في بيئات غاية في التحدي.

ماهي ألعاب سرفايفل

ماين كرافت (Minecraft): لعبة صندوق الرمال هذه توفر أوضاع بقاء مختلفة تتيح للاعبين جمع الموارد وبناء ملاجئ والبقاء ضد الوحوش واللاعبين الآخرين. راست (Rust): لعبة بقاء متعددة اللاعبين تحدد فيها مجموعة من اللاعبين مصيرهم بجمع الموارد وبناء قواعدهم وصنع الأدوات والدفاع عن الذات ضد التهديدات مثل الجوع والحيوانات البرية واللاعبين الآخرين. ذا فورست (The Forest): تدور أحداثها في بيئة عالم مفتوح، تركز هذه اللعبة على البقاء عقب تحطم طائرة، حيث يجب على اللاعبين البحث عن الطعام وبناء مأوى والدفاع عن النفس ضد المتحولين الآكلين للبشر. سابنوتيكا (Subnautica): لعبة بقاء تحت الماء حيث يستكشف اللاعبون كوكبًا محيطيًا غريبًا للغاية، حيث يجمعون الموارد ويصنعون المعدات ويبقون على قيد الحياة في مواجهة مخلوقات تحت الماء. دونت ستارف (Don’t Starve): لعبة بقاء مظلمة وممتعة تتحدى اللاعبين لاستكشاف عالم مولد عشوائي وجمع الطعام وإدارة العقلية وتجنب أو محاربة الوحوش المختلفة.

بالإضافة إلى هذه الألعاب، هناك العديد من ألعاب سرفايفل الأخرى المتاحة للكمبيوتر، تتنوع هذه الألعاب في موضوعها وأسلوب لعبها، مما يضمن وجود خيار مناسب لكل لاعب

فيما يلي بعض ألعاب سرفايفل الأخرى التي تستحق التجربة:

DayZ

The Forest

Green Hell

The Long Dark

Grounded

إذا كنت تبحث عن تحدٍ جديد ومثير، فإن ألعاب البقاء هي خيار رائع، تقدم هذه الألعاب أفضل تجربة لعب فريد من نوعها ويمكن أن تستمر لساعات وساعات.