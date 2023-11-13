تراند اليوم : للأذكياء فقط…. ابحث عن الاختلافات 3 بين الصورتين خلال 15 ثانية

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لعبة الاختلافات من أبرز الألعاب المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من مواقع الانترنت المختلفة، كما أنه يوجد العديد من التطبيقات عبر متاجر الهواتف التي به لعبة البحث عن الاختلافات، وذلك لأنها من الألعاب المميزة والمسلية للغاية، بالإضافة إلى أنها تنمي ذكاء الكبار والصغار.
أوجد الاختلافات بين الصورتين
تعد لعبة الاختلافات هي أحدى أنواع الألغاز والذي تحتاج إلى قوة تركيز وملاحظة عالية للوصول إلى الاختلافات قبل مرور الوقت المحدد للغز.
واليوم معنا لغز محير يحتاج إلى شخص ذكي وذات قوة ملاحظة، حيث أمامنا في الصور التالية اثنين من الأطفال قد تبدو الصور متشابه ولكن هناك للأسف 3 أختلافات وعليك الوصول لهم قبل مرور 15 ثانية.
عزيزي المشاهد عليك التركيز في الصور حتى التعرف على الاختلافات الثلاثة بين الصور، فكما ذكرنا عليك التركيز في تفاصيل الصور لأن الاختلافات لم تتوقع أبداً، لذلك يجب النظر بدقة وعناية إلى التفاصيل الصغير في الصور.
هل وجدت الاختلافات 3 بين الصورتين
إذا لم تتمكن من الوصول إلى الاختلافات عليك النظر نظرة سريعة كل من الصورتين لأن الاختلافات موجودة في أماكن لم تتوقعها.
حل اللغز
للأسف الوقت انتهي وعليك أن تكتب لنا من خلال التعليقات هل تمكنت من وصول الحل قبل مرور الوقت أم انتظرت حتى نظرت إلى الحل في أسفل المقال.
والآن عليك النظر في الصور التالية والتي ستكشف لك الاختلافات الثلاثة بين الصور وهي كالتالي:
- الشريطة الموجودة على رأس الفتاة.
- شكل فستان الفتاة.
- قميص الولد.
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