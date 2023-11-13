تراند اليوم : خصم 50%.. عروض كارفور فرايداي على الأجهزة الكهربائية والأغذية والبقالة حتى 21 نوفمبر

يترقب الكثيرين عروض كارفور وذلك لما تقدمه من أفضل المنتجات والأجهزة والمواد الغذائية بمختلف الأنواع وبأفضل الأسعار، حيث تواصل كارفور تقديم الجزء الثاني من عروض الفرايداي بخصومات تصل إلى 50% على كافة السلع والمنتجات، وتتميز بتوفيرها لكافة ما تحتاج له الأسر المصرية، بالإضافة إلى توفير عروض للشراء بالتقسيط بدون فوائد ومقدم حتى 4 ديسمبر بمختلف فروع كارفور.

عروض الفرايداي من كارفور “الجزء الثاني”

تواصل كارفور تقديم أقوى عروضها خلال شهر نوفمبر، عروض الجمعة البيضاء، بخصومات ضخمة تصل إلى 50% على الأجهزة الكهربائية من شاشات وثلاجات وغسالات وبوتاجازات، بالإضافة إلى العروض الضخمة على الأدوات المنزلية والمفروشات والمواد الغذائية ومنتجات البقالة، ويمكن الاستفادة من عروض كارفور من اليوم وحتى 21 نوفمبر 2023، حيث يمكنك شراء كل ما تحتاجه لمنزلك بسعر المصنع.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية في الفرايداي

كارفور تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، بأسعار اقل من النصف وخصومات هائلة على مختلف الأجهزة ومن أفضل العلامات التجارية، وتستمر العروض من اليوم وحتى 21 نوفمبر، ونستعرض الآن أهم العروض كالتالي:

تلفزيون فريش 40 بوصة بسعر 5999 جنية.

تلفزيون جاك 32 بوصة بسعر 3899 جنية.

تلفزيون تورنيدو 32 بوصة سمارت بسعر 5299 جنية مقاومة للكسر.

تلفزيون جاك 43 بوصة سمارت بسعر 7799 جنية.

تلفزيون شارب 55 بوصة سمارت بسعر 12999 جنية.

3. غسالة فريش أوتوماتيك تحميل علوي بحجم 7 كجم بسعر 7599 جنية.

ثلاجة فريش بحجم 397 لتر نوفروست بسعر 20870 جنية.

ثلاجة شارب بحجم 385 لتر نوفروست بسعر 21999 جنية.

سخان مياه كهرباء بـ 50 لتر بسعر 2799 جنية.

بوتاجاز يونيون اير 5 شعلة بسعر 8050 جنية.

بوتاجاز زانوسي 5 شعلة بسعر 14290 جنية.

فرن فريش 48 ليتر بسعر 1969 جنية.

مكنسة كهربائية جاك بسعر 2299 جنية.

مجلة عروض كارفور الفرايداي حتى 21 نوفمبر

نتابع الآن عرض أحدث عروض مجلة كارفور في الفرايداي من اليوم وحتى 21 نوفمبر 2023.

تعد كارفور من أكبر سلاسل الهايبر ماركت في مصر والعالم، والتي تتميز بتوفير كافة السلع والمنتجات والأجهزة، وذلك لتقديم تجربة تسوق فريدة وممتعة لعملائها.