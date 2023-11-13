تراند اليوم : موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 وطريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات

يترقب أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، بالتزامن مع إعلان الزيادة الجديدة التى أقر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سابقًا، ووفقًا للجدولة الزمنية لصرف المعاشات، يبدأ صرف معاشات ديسمبر 2023 فى اليوم الأول من الشهر، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، ويكون اليوم الأول لـ صرف معاشات ديسمبر 2023 هو يوم 1 ديسمبر 2023، ويستمر الصرف على مدار 6 أيام متتالية.

كيفية الاستعلام عن الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2023

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2023 مع الزيادة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكترونى .

أدخل اسم المستخدم المستفيد من المعاش صحيحًا.

أدخل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

يتم ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

البريد المصرى.

البنوك التجارية وبنوك القرى.

منافذ شركة فورى.

الصرف من خلال البريد المصرى.

ماكينات الصرف الآلى ATM الخاصة بالبنوك.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

وبذلك نكون قد وضحنا موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، وأماكن الصرف، وكيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.