تراند اليوم : سعر الذهب في مصر يستقر مع مستهل تعاملات الإثنين 13 نوفمبر 2023 وسط توقعات بتحرك جديد

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استقر سعر الذهب في مصر مع مستهل تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، ليسجل مستوى سعر جرام الذهب عيار 21 وباقى الأعيرة حالة ثبات عند آخر انخفاض حققته مؤشرات البورصة، وسط توقعات بتحرك جديد فى سعر جرام الذهب وتحقيقه ارتفاعًا جديدًا.
سعر الذهب اليوم
فيما يلي جدول بأسعار كافة عيارات الذهب المتداولة في محلات الصاغة المصرية محدثة بشكل آلي ولحظي:
آخر تحديث منذ 27 دقيقة
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|بيع 2,966 شراء 2,989
|عيار 22
|بيع 2,719 شراء 2,740
|عيار 21
|بيع 2,595 شراء 2,615
|عيار 18
|بيع 2,224 شراء 2,241
|عيار 14
|بيع 1,730 شراء 1,743
|عيار 12
|بيع 1,483 شراء 1,494
|الاوقية
|بيع 92,234 شراء 92,945
|الجنيه الذهب
|بيع 20,760 شراء 20,920
|الكيلو
|بيع 2,965,714 شراء 2,988,571
وعلى النطاق العالمى، سجل سعر المعدن الأصفر الثمين بالدولار خلال تعاملات اليوم، الاثنين 13 نوفمبر، قيمة 1938 دولارًا للأونصة.
توقعات بارتفاع أسعار الذهب
وقال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم يأتي في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الأسواق العالمية، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأضاف رزق أن هناك توقعات بتحرك جديد فى سعر جرام الذهب وتحقيقه ارتفاعا جديدا خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا.
وأوضح أن ارتفاع سعر الذهب عالميا يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وارتفاع الطلب على الذهب كأصل آمن في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الأسواق العالمية.
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