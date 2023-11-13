تراند اليوم : سعر الذهب في مصر يستقر مع مستهل تعاملات الإثنين 13 نوفمبر 2023 وسط توقعات بتحرك جديد

استقر سعر الذهب في مصر مع مستهل تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، ليسجل مستوى سعر جرام الذهب عيار 21 وباقى الأعيرة حالة ثبات عند آخر انخفاض حققته مؤشرات البورصة، وسط توقعات بتحرك جديد فى سعر جرام الذهب وتحقيقه ارتفاعًا جديدًا.

سعر الذهب اليوم

فيما يلي جدول بأسعار كافة عيارات الذهب المتداولة في محلات الصاغة المصرية محدثة بشكل آلي ولحظي:

آخر تحديث منذ 27 دقيقة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 بيع 2,966 شراء 2,989 عيار 22 بيع 2,719 شراء 2,740 عيار 21 بيع 2,595 شراء 2,615 عيار 18 بيع 2,224 شراء 2,241 عيار 14 بيع 1,730 شراء 1,743 عيار 12 بيع 1,483 شراء 1,494 الاوقية بيع 92,234 شراء 92,945 الجنيه الذهب بيع 20,760 شراء 20,920 الكيلو بيع 2,965,714 شراء 2,988,571

وعلى النطاق العالمى، سجل سعر المعدن الأصفر الثمين بالدولار خلال تعاملات اليوم، الاثنين 13 نوفمبر، قيمة 1938 دولارًا للأونصة.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

وقال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم يأتي في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الأسواق العالمية، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي.

وأضاف رزق أن هناك توقعات بتحرك جديد فى سعر جرام الذهب وتحقيقه ارتفاعا جديدا خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وأوضح أن ارتفاع سعر الذهب عالميا يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وارتفاع الطلب على الذهب كأصل آمن في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الأسواق العالمية.