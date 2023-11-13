تراند اليوم : وصفات طبيعية.. أعشاب تنزل الدورة في سن اليأس والمتأخرة  

تمثل مشكلة تأخر الدورة الشهرية إزعاج كبير للفتيات والسيدات، لذلك بعضهن يبحث عن أعشاب تنزل الدورة في سن اليأس، حيث يعد توقف الدورة الشهرية في سن اليأس من الأمور الطبيعية التي تحدث بسبب تقدم العمر، في أواخر العمر الأربعين والخمسين، وتسبب بعض أعراض للمرأة منها الهبات السوداء.



أعشاب تنزل الدورة في سن اليأس

تعاني العديد من النساء من مشاكل في نزول الدورة الشهرية، حتى قبل سن اليأس، وتكون سبب للاستشارة الطبية، وكذلك في العمر المتقدم، لذا نقدم لكم مجموعة أعشاب تنزل الدورة في سن اليأس وخاصة إذا بدأ لديها سن اليأس في مرحلة مبكرة جدًا

مشروب البقدونس

يعد البقدونس من أشهر النباتات التي تعمل على تنظيف الجسم وخاصة الرحم، وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة والمواد الغذائية التي تساعد على تنظيم الدورة الشهرية إذا كانت متقطعة أو غير منتظمة، ويتم تحضيره كما يلي:

إحضار إناء به ماء.

وضع البقدونس داخل الوعاء.

ترك المشروب حتى يغلي.

تناول المشروب كل يوم في الصباح.

مشروب الزنجبيل

بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الألياف فإنه يكون له دور إيجابي في تنزيل الدورة الشهرية المحبوسة، علاوة على ذلك فإنه يعمل على تنظيمها، وخطوات تحضيره كما يلي:

غلي كوب ماء مع إضافة كمية قليلة من الزنجبيل.

وضعه على النار وتركه حتى درجة الغليان.

إضافة ملعقة عسل للتحلية.

ومن ثم تناول هذا المشروب.

مشروب ينزل الدورة بنفس اليوم

هناك بعض المشروبات التي تعمل على تنزيل الدورة الشهرية في نفس اليوم الذي تم تناولها فيه، من بين هذه المشروبات التالي:

مشروب القرفة

بوجه عام تعمل القرفة على تحسين الصحة العامة للجهاز التناسلي.

لديها قدرة على تنظيم الهرمونات.

كما لها تأثير كبير في تنظيم الدورة الشهرية.

الكركم

يتميز بأنه غني بالعناصر الغذائية التي تعمل تنظيم جميع الهرمونات في الجسم.

تنزيل الدورة خلال ساعة

من أعشاب تنزل الدورة في سن اليأس ومفيدة عشبة الكمون، وذلك لقدرته على: