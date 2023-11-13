تراند اليوم : اشتري الأجهزة الكهربائية من كارفور ووفر 50% وفرح أسرتك بشراء أحدث الأجهزة

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بعد الزيادات المتتالية التي حدثت في أسعار الأجهزة الكهربائية أصبحت اسعارها مرتفعة بنسبه لميزانية أغلب الأسر المصرية لذا وفرت كارفور لعملائها عروض حصرية على أغلب أنواع الأجهزة الكهربائية والالكترونية بخصومات تصل ل 50% خلال الفترة من اليوم وحتى 21 نوفمبر 2023 لمساعدة الأسر المصرية في شراء جميع احتياجاتها من الأجهزة الكهربائية بأسعار مناسبة وعروض اليوم يمكن الاستفادة منها عبر الشراء من فروع كارفور أو أونلاين من تطبيق وموقع الشركة اشتري اليوم واستفيد من العروض الاستثنائية خلال شهر نوفمبر.
عروض كارفور على الشاشات والموبايلات واللاب توب
اليوم ستجد كل ما تحتاجه من شاشات وأجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة اللاب توب بأسعار ليس لها مثيل في أي مكان آخر كما توجد عروض مميزة على التقسيط بدون مقدم أو فوائد لمده تصل ل 12 شهر في العديد من الأماكن أهمها بنك مصر وأمان وسهولة وفاليو وبنك QNB والعديد من الأماكن الأخرى للتسهيل على العملاء وتوفير وسائل كثيرة للدفع واليكم أهم عروض كارفور اليوم:
- شاشة جاك 32 بوصة بسعر 3899 جنية
- شاشة فريش 32 بوصة سمارت بسعر 5199 جنية
- شاشة شارب 43 بوصة سمارت بسعر 9499 جنية
- شاشة جاك 43 بوصة سمارت بسعر 7099 جنية
- شاشة شارب 55 بوصة سمارت + اندرويد بسعر 12999 جنية
- شاشة شارب 65 بوصة سمارت + اندرويد بسعر 16999 جنية
- شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بسعر 18499 جنية
- سعر موبايل سامسونج 6 جيجا رام و 128 جيجا ذاكرة داخلية يساوي 8555 جنية
- سعر موبايل سامسونج 4 جيجا رام و 64 جيجا ذاكرة داخلية يساوي 5555 جنية
- سعر موبايل بينكو 6 جيجا رام و 128 جيجا ذاكرة داخلية يساوي 5999 جنية
- سعر لاب توب اتش بي كور i5 رمات 8 جيجا بسعر 17299 جنية
عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية
كما تتوافر داخل كارفور عروض كبيرة جدا على الثلاجات والغسالات والبوتاجازات وأجهزة التكييف والسخانات والأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل مبردات المياه والغلايات والعجانات ومحضرات الطعام والعديد من المنتجات الأخرى من مختلف الماركات المصرية والعالمية التي أثبتت جودتها لدى المصريين وبأقل سعر في السوق الحق اشتري قبل انتهاء العروض يوم 21 نوفمبر 2023 واليكم عروض كارفور المتميزة:
- سعر غسالة أطباق وايت بوينت 10 أشخاص يساوي 18999 جنية
- سعر غسالة نص أوتوماتيك بحوضين فريش 14 كجم يساوي 4619 جنية
- سعر غسالة فريش أوتوماتيك تحميل علوي 7 كجم يساوي 7599 جنية
- سعر غسالة فريش أوتوماتيك تحميل أمامي 9 كجم يساوي 19999 جنية
- سعر ثلاجة يونيون اير 370 لتر يساوي 18999 جنية
- سعر بوتاجاز يونيون اير 5 شعلات يساوي 8050 جنية
- سعر سخان فريش كهرباء يساوي 2799 جنية
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