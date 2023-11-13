تراند اليوم : جدول حصص قناة مدرستنا التعليمية اليوم من 12 إلي 18 نوفمبر 2023 لابتدائي وإعدادي وداعا للدروس الخصوصية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول حصص قناة مدرستنا التعليمية من 12 إلي 18 نوفمبر 2023 لابتدائي وإعدادي من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير التعليم ليواكب أحدث نظم التعليم عالميا وتوفير بدائل تعليمية متنوعة بعيدا عن المدرسة وتسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر لعمل نظام تعليمي جديد يبتعد عن طريقة التلقين والحفظ والتي يكون اعتماد الطالب فيها علي المعلم والمدرسة لنظام جديد يهدف لتنمية مهارات وقدرات الطلاب عن طريق البحث خلال مصادر تعليمية مختلفة ويكون فيها دور المعلم هو الإرشاد والتوجيه والرد علي اسأله الطلاب علي ما قد تعلموه من القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية التعليمية والكتب الدراسية.

جدول حصص قناة مدرستنا التعليمية اليوم

إليكم متابعينا الأعزاء جدول مواعيد البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا لكي تتمكنوا من معرفة مواعيد البرامج التعليمية الخاصة بدروس أولادكم وتقدم قناه مدرسنا التعليمية مجموعة متميزة من البرامج التعليمية التي تهدف إلي زيادة مهارات وقدرات أبناؤنا الطلاب من خلال نظام تعليمي قائم علي البحث بدلا من الحفظ والتلقين في إطار رؤية 2030 لتطوير التعليم ما قبل الجامعي والنهوض بالتعليم في مصر ويمكنكم متابعة حلقات شرح المواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية “مدرستنا 1 ” للمرحلة الابتدائية و “مدرستنا 2 ” للمرحلة الإعدادية علي الترددات التالية.

تردد قناة مدرستنا 1 لمتابعة جدول حصص المرحلة الابتدائية

تردد: ١٢٣٠٣ أفقي

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة مدرستنا 2 لمتابعة جدول حصص المرحلة الإعدادية

تردد: 10777 أفقي

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جدول حصص قناة مدرستنا للمرحلة الابتدائية علي قناة مدرستنا 1

يبحث العديد من المتابعين ممن لديهم أبناء في المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي عن جدول حصص قناة مدرستنا للمرحلة الابتدائية علي قناة مدرستنا التعليمية الجديدة وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان جدول حصص الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر من 12 إلي 18 نوفمبر 2023 وذلك للتسهيل علي أولياء الأمور ومساعدتهم في معرفة مواعيد دروس الأولاد لمتابعة مسارهم التعليمي ومن أهم البرامج المذاعة:

دروس مادة الرياضيات ومادة العلوم

دروس مادة اللغة العربية واللغة الانجليزية

دروس المهارات المهنية ومادة تكنولوجيا المعلومات

برنامج تحدي المختبر وبرنامج حوار عائلي

جدول حصص قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية

إليكم متابعينا الأعزاء جدول حصص المرحلة الاعدادية من الصف الأول وحتى الثالث الإعدادي علي قناة مدرستنا التعليمية وتقدم قناة مدرستنا التعليمية مجموعة من أفضل البرامج التعليمية لجميع المواد التي سوف يدرسها الطلاب خلال الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي بطريقة سهلة وممتعة ويقوم بالشرح مجموعة من أفضل معلمين الوزارة والذين تم اختيارهم بعناية فائقة لتقديم أفضل الدروس لأولادكم.

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