أطلقت شركة Honor هاتفًا ذكيًا جديدًا اليوم، يُطلق على الجهاز اسم honor x50i plus، وهو نسخة أفضل من Honor X50 الذي تم إطلاقه في يوليو من هذا العام، ومن بين التحسينات، يحتوي الهاتف الذكي الجديد على شاشة أفضل، ومعالج SoC أكثر قدرة، وإعداد أفضل للكاميرا، ويتوفر هاتف هونر X50i+ الجديد حاليًا في الصين بتكوينين مختلفين، ويتميز بسعر أساسي قدره 1599 يوان صيني، أي حوالي 219 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر الإصدار ذو التهيئة الأفضل 1799 يوان صيني، أي حوالي 247 دولارًا أمريكيًا. honor x50i plus أهم مميزات هاتف honor x50i plus

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : إطلاق هاتف honor x50i plus لأول مرة بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وجسم خفيف الوزن والمزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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