تراند اليوم : طريقة عمل الطحينة من السمسم في المنزل بالخطوات في الخلاط

إن طريقة عمل الطحينة من السمسم هي واحدة من أسرار المطبخ التي قد تبدو معقدة لبعض الناس، لكنها في الواقع سهلة وبسيطة حيث يمكنك صنع الطحينة اللذيذة في منزلك بخطوات بسيطة وتكون رائعة المذاق والطعم، سنعرض في هذا المقال الطريقة من الصفر، مع توفير خطوات سهلة تساعدك على إنتاج هذا المكون الرائع بثقة وإلمام.

طريقة عمل الطحينة من السمسم

إن طريقة عمل الطحينة من السمسم بسيطة ومباشرة، يُستخدم فيها السمسم المحمص ويطحن حتى يصبح ناعماً في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف إليه الزيت النباتي تدريجياً ويستمر الطحن حتى تتكون عجينة قوامها الكريمي المثالي، بعد ذلك يضاف للطحينة الليمون الحامض والملح والثوم.

طريقة عمل الطحينة الأصلية

الطحينة الأصلية سهلة وبسيطة تتكون من حبات السمسم المحمصة، مع إضافة زيت السمسم وعصير الليمون، والثوم وملح الطعام:

يتم طحن حبات السمسم المحمصة حتى تصبح ناعمة جدًا.

ثم يتم خلطها مع بقية المكونات الأخرى.

طريقة عمل الطحينة مثل المصانع

إذا كنت تعشق الطحينة إليك طريقة عمل الطحينة من السمسم مثل المصانع، والبداية في تحضير المكونات التالية:

2 كوب من السمسم المحمص.

1/4 كوب من زيت السمسم.

1/4 كوب من عصير الليمون.

1 فص من الثوم المهروس.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 كوب من عصير الليمون.

1/4 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ماء (حسب الحاجة).

كيف تصنع طحينة السمسم في المنزل؟

قم بوضع السمسم المحمص في مطحنة الطعام واطحنه حتى يصبح ناعمًا.

يمكنك إضافة بعض الزيت إذا كان السمسم يصعب طحنه.

استمر في طحن السمسم حتى يتحول إلى معجون ناعم.

ثم أضف زيت السمسم، وعصير الليمون، وثوم مهروس، والملح، والكمون المطحون إلى المطحونة.

استمر في طحن المكونات جيدًا حتى تمتزج بشكل جيد وتتكون الطحينة.

إضافة الماء تدريجيًا إلى الطحينة واستمر في طحنها حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

قد تحتاج إلى إضافة المزيد من الماء إذا كانت الطحينة جافة.

استمر في مزج المكونات حتى تحصل على القوام المطلوب.

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في النهاية طريقة الطحينة من السمسم سهلة وبسيطة، والطحنية هي إضافة شهية ومغذية لحشوة السندويشات أو الاستخدام كصلصة للمقبلات.