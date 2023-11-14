تراند اليوم : حماس ترد على الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة برشقة صاروخية على تل أبيب

ردت حركة حماس في وقت متأخر من مساء الإثنين بإطلاق رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب، كرد على الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وأفادت مصادر “سكاي نيوز عربية” بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة بمنطقة تل أبيب الكبرى وعسقلان ووسط إسرائيل، وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الهجوم، ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن ذلك.

من جانبها، تواصل إسرائيل هجماتها المستمرة على قطاع غزة، وترفض أي ضغوطات أو مبادرات لوقف إطلاق النار، معلنة أنه يجب أن يتم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها قبل أي توقف للعمليات العسكرية.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة حماس في قطاع غزة أن إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 11240 حتى يوم الإثنين، وأوضح البيان أن هذا العدد يشمل 4630 طفلاً و3130 امرأة.

تبذل عدة دول جهودًا كبيرة للتوصل إلى تهدئة الوضع المتصاعد ووقف الهجمات العنيفة التي تستمر منذ أكثر من شهر في قطاع غزة، وفي هذا السياق، أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” يوم الأحد، بأن هناك “مفاوضات نشطة ومكثفة” جارية تشمل إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة، بغية تأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.