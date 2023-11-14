تراند اليوم : شوربة البروكلي والجزر فوائد تناولها في فصل الشتاء وطريقة سهلة لتحضيرها

شوربة البروكلي والجزر من الشوربات المشهورة بإرتباطها بفصل الشتاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحرارة اللازمة، بالإضافة إلى إعتبارها طبق لذيذ وصحي يمكن تقديمه كوجبة خفيفة أو حساء أو حتى كطبق رئيسي، وتساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، لذلك يمكن إعتمادها أيضا كوجبة مغذية للأطفال.

شوربة البروكلي والجزر فوائد تناولها في فصل الشتاء

يعد طبق واحد من شوربة البروكلي والجزر مصدراً جيداً للعديد من العناصر الغذائية المهمة وهي:

الألياف: تساعد الألياف على تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

تساعد الألياف على تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم. فيتامين C: فيتامين C هو مضاد للأكسدة مهم لصحة الجهاز المناعي.

فيتامين C هو مضاد للأكسدة مهم لصحة الجهاز المناعي. فيتامين K: فيتامين K ضروري لتخثر الدم وصحة العظام.

فيتامين K ضروري لتخثر الدم وصحة العظام. البيتا كاروتين: هو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الخلايا من التلف.

بعض الفوائد المحددة لشوربة البروكلي والجزر في فصل الشتاء

تساعد في تقوية جهاز المناعة: البروكلي والجزر غنيان بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف، ويمكن أن يساعد ذلك في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

البروكلي والجزر غنيان بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف، ويمكن أن يساعد ذلك في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا. تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم: الألياف الموجودة في البروكلي والجزر يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو المعرضون لخطر الإصابة به.

تساعد في تحسين الهضم: الألياف الموجودة في البروكلي والجزر يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو الإسهال.

الألياف الموجودة في البروكلي والجزر يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو الإسهال. تساعد في حماية العظام: فيتامين K الموجود في البروكلي والجزر ضروري لتخثر الدم وصحة العظام، وبالتالي يمكن أن يساعد ذلك في حماية العظام من الكسور وتعزيز صحة العظام بشكل عام.

طريقة تحضير شوربة البروكلي والجزر

المكونات:

1 رأس بروكلي، مفصول إلى براعم.

2 جزر، مقطع إلى مكعبات.

1 بصلة مفرومة.

2 حبة ثوم مفرومة.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

4 أكواب من مرق الخضار.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:

سخني الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح البصل شفافًا. أضيفي البروكلي والجزر وقلبي لمدة 5 دقائق. أضيفي مرق الخضار والملح والفلفل الأسود. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج البروكلي والجزر. قدمي الحساء ساخنًا.

يمكن إضافة المزيد من المكونات إلى الشوربة حسب الرغبة مثل

اللحم: يمكنك إضافة الدجاج أو اللحم البقري.

يمكنك إضافة الدجاج أو اللحم البقري. الأرز: يمكنك إضافة الأرز البني أو الأرز الأبيض إلى الحساء لجعله أكثر دسمًا.

يمكنك إضافة الأرز البني أو الأرز الأبيض إلى الحساء لجعله أكثر دسمًا. الحبوب الكاملة: يمكن إضافة الشوفان أو الشعير أو الحنطة السوداء إلى الحساء لزيادة محتواه من الألياف.

يمكن إضافة الشوفان أو الشعير أو الحنطة السوداء إلى الحساء لزيادة محتواه من الألياف. الخضروات الأخرى: يمكنك إضافة الخضار الأخرى إلى الحساء، مثل الكوسا أو البطاطس أو الفطر.

وإذا كنت ترغب في إضافة المزيد من النكهة، يمكنك إضافة القليل من الأعشاب والتوابل، مثل المريمية والأوريجانو والفلفل الأحمر، كما يمكنك أيضًا إضافة الكريمة أو الحليب إذا كنت ترغب في جعل الحساء أكثر دسماً.