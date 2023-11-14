إلى جانب إطلاق هواتف سلسلة X100 الرائدة، أعلنت Vivo أيضًا عن ساعة ذكية جديدة في بلدها الأم الصين، الإصدار الأحدث هو Vivo Watch 3 وهي تأتي كمتتالي لساعة اليد Watch 2 التي تم إطلاقها في وقت سابق في عام 2021، يأتي جهاز الارتداء هذا مع ترقيات كبيرة عن الطراز السابق، تابع القراءة لمعرفة المزيد عن الجهاز أدناه. Vivo Watch 3 مواصفات وميزات Vivo Watch 3

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : إطلاق ساعة Vivo Watch 3 الذكية بنظام تشغيل BlueOS وعمر بطارية يصل إلى 16 يومًا والمزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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